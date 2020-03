Heberndorf wird neuer Schauplatz des Mittelaltermarktes

Statt der Wiese hinter dem Küchenstudio in Schönbrunn verwandelt sich im ersten April-Wochenende der Sportplatz in Heberndorf zu einem mittelalterlichen Marktplatz. Der Standortwechsel ist mit Vor- aber auch Nachteilen verbunden.

Vor einigen Jahren organisierten Rainer Bassus und Runa Pöhlmann aus Heberndorf zum ersten Mal den großen Mittelaltermarkt in Schönbrunn. Sie sind schon seit längerem mit Thüringer Spezialitäten auf Mittelaltermärkten deutschlandweit unterwegs. „In diesem Jahr aber wurde von der Stadt Saalburg-Ebersdorf zeitgleich das Schönbrunner Straßenfest genehmigt“, so Rainer Bassus. Da bereits einige Verträge mit Marktbeschickern und Bands für Anfang April geschlossen wurden, blieb ein Standortwechsel die einzige Wahl.

Heberndorf noch unbekannter als Schönbrunn

Und so entschieden sich die Organisatoren für Heberndorf als neuen Veranstaltungsort für den Mittelaltermarkt. „Es ist natürlich nicht so nah an der Autobahn gelegen wie Schönbrunn“, so Runa Pöhlmann. „Daher wissen wir nicht, ob der diesjährige Mittelaltermarkt auch viele Besucher anlockt.“ Zumal Heberndorf im Vergleich zu Schönbrunn nicht sehr vielen im Saale-Orla-Kreis bekannt ist.

Aber es gibt auch einige Vorteile in Heberndorf. Der Mittelaltermarkt hat nun mehr Platz auf dem Sportplatz, daher auch mehr Raum für besondere Attraktivitäten. Zudem waren Rainer Bassus und Runa Pöhlmann von der Hilfsbereitschaft der Heberndorfer überwältigt. „Viele Anwohner haben uns schon gefragt, wie sie uns helfen können“, so Runa Pöhlmann. Die Dorfjugend und viele ortsansässige Firmen haben bereits ihre Hilfe angeboten.

So stehen den Besuchern während des Mittelaltermarktes am Sonnabend und Sonntag, 4. und 5. April, die Parkplätze der Heberndorfer Leistenfabrik zu Verfügung. Zudem könne einseitig am Zufahrtsweg zur Agrargenossenschaft geparkt werden.

Für jede Altersgruppe wird einiges geboten. Es gibt ein historisches Kinderkarussell, das ohne Strom auskommt, eine Hüpfburg komplett aus Stroh. Reißenden Absatz bei den kleinen Besuchern werden sicherlich wieder die Holzschwerter finden. Für Groß und Klein werden Ritterspiele angeboten. Ein besonderer Höhepunkt ist das Mäuseroulette. Dabei wettet man darauf, durch welche Tür, die mit einer Nummer versehen ist, eine kleine Maus läuft.

Handwerk und Musik aus derVergangenheit

Zahlreiche Händler und Handwerker sind in Heberndorf vertreten. Trinkhörner, Schmuck und vieles mehr sind im Angebot. Es wird gezeigt, wie man Butter stampft oder eine Sense dengelt. Wikinger und Ritter werden den Mittelaltermarkt bevölkern. „Die Tambacher Ritter werden sich einige gute Kämpfe liefern“, so Rainer Bassus. Auch das Rahmenprogramm auf der Bühne kann sich sehen lassen. Das Duo Obscurum und Poeta Magica sind keine Unbekannten auf mittelalterlichen Veranstaltungen. Sie geben dem Publikum einen Einblick in die Musikvielfalt und Klangwelten der Vergangenheit. Zum ersten Mal beim Mittelaltermarkt dabei ist die Band „Donner und Doria“. Die Mitglieder spielen auf historischen Instrumenten wie Dudelsack, Schalmeien, Davul, Waldzither, Basslaute und Bouzouki.

Der Mittelaltermarkt in Heberndorf ist am Sonnabend, 4. April, von 11 bis 24 Uhr, und am Sonntag, 5. April, von 11 bis 18 Uhr geöffnet.