Heiligabend in Zollgrün unter freiem Himmel

In Zollgrün war das gesprochene Krippenspiel open air am Dorfteich zu erleben.

Zollgrün. Es war ein Heiligabend, so ganz anders als all die Jahre zuvor, wie man es bisher kannte und liebte. Aber vielleicht war es auch für die Menschen, die sich dies bewusst machten, ein Heiligabend viel näher als sonst an den biblischen Geschehnissen, wie sie sich vor mehr als 2000 Jahren zugetragen haben sollen und warum wir Weihnachten feiern. Im kleinen Kreis, einfach, still und keineswegs pompös. In Zollgrün trafen sich die Menschen am Dorfteich, um an den Tag zu erinnern, als Jesus zu uns Menschen auf die Erde kam. In einem Stall brachte Maria das Kind auf die Welt, in einer einfachen Krippe lag es – und wurde doch angebetet von den Hirten und von den heiligen Königen.

“Erfülle uns mit Frieden, wir werden still”, sagte Pfarrer Gero Erber, und es war in Zollgrün die biblische Geschichte zu hören, so wie sie in der Bibel steht. Unter freiem Himmel standen die Menschen, teils mit Regenschirmen, um Schutz vor der Witterung zu suchen und dennoch hören zu wollen, warum die Menschen Weihnachten feiern. Zu den Worten, die verlesen wurden, zeigten die Kinder als Hirten, Engel oder heilige Könige das Krippenspiel. “Ihr Kinderlein kommet”, erklang es vom Band, denn singen war und ist nicht erlaubt.

Der Pfarrer sprach seinen Dank an alle aus, die diesen kurzen Gottesdienst möglich gemacht hatten. Das Ambiente war schön geschmückt mit Lichtern und Laternen, Kerzen, der Krippe und einem Weihnachtskranz.

Gero Erber ermutigte alle Christen des Kirchspiels, nicht zu resignieren. Auch wenn Mielesdorf und Stelzen schweren Herzens ihre Gottesdienste zu Heiligabend absagten. In Unterkoskau indes traf man sich vor der Kirche, in Willersdorf am Spielplatz zur Andacht an Heiligabend.

Den Menschen des Kirchspiels Unterkoskau und allen anderen möchte der Pfarrer sagen: “Vielleicht hat uns dieses Jahr zum Nachdenken gebracht, dass vieles, was wir sonst als selbstverständlich erachten, eben nicht selbstverständlich ist. Vielleicht hat es uns dankbarer werden lassen, auch für die kleinen Dinge, die uns geschenkt sind: Ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und zu trinken, eine gute medizinische Versorgung, freie Religionsausübung, alles Dinge, die woanders nicht selbstverständlich sind.” Er ermunterte die Menschen ein Gebet zu sprechen, in diesen Tagen ganz besonders für die vielen Menschen, die auf den Intensivstationen beatmet werden müssen oder auch für das medizinische und Pflegepersonal, die bis zur Entkräftung ihre Arbeit tun.

“Blicken wir alle zusammen mit Zuversicht ins neue Jahr und wenn die Normalität zurückkehrt, werden wir vielleicht viel bewusster leben als vorher, werden uns Zeit nehmen für unseren Nächsten, Zeit, die vorher vielleicht für andere Dinge genutzt wurde. Schenken Sie Ihrem Nächsten ein Lächeln, grüßen Sie freundlich oder erfreuen Sie ihn mal mit einer Kleinigkeit.”