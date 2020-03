Heim-Unterricht für iPad-Klassen der Schleizer Regelschule

Auch wenn der Freistaat Thüringen ab Dienstag alle Schulen und Kindergärten bis zum Ende der Osterferien schließt, um eine mögliche Verbreitung des Coronavirus zu bremsen, geht für die meisten Schüler der Schleizer Goethe-Regelschule der Unterricht weiter: per iPad.

Ab kommenden Montag werden die iPad-Klassen der Schleizer Goethe-Regelschule „von zu Hause aus beschult“. Stunden bevor Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Freitagnachmittag die Schließungen aller Schulen und Kindergärten ab Dienstag im Freistaat verkündete, verschickte der Schleizer Regel-Schulleiter Toralf Hieb ein Schreiben an Eltern und Schüler der iPad-Klassen. Den Online-Unterricht ab Montag daheim begründete er unter anderem mit dem hohen Krankenstand an der Schule. Die Kinder werden die Aufgaben digital beispielsweise per Schul-App Sdui erhalten. „Diese Aufgaben sind zu lösen und an die Fachlehrer zurückzuschicken. Die Aufgaben werden auch zur Leistungsbewertung herangezogen“, teilte Hieb mit. Seit gut vier Jahren werden an der Schule – aktuell 208 der 395 Schüler – mit elternfinanzierten iPads unterrichtet.

7300 Schüler in über 40 Schulen im Saale-Orla-Kreis

Toralf Hieb war wie mindestens drei Schüler der Goetheschule mit seiner Familie in den Winterferien in Südtirol Ski fahren. Er war im Grödnertal, das nicht als Risikogebiet galt, unterwegs und habe keine coronatypischen Symptome. Einige Eltern der Goethe-Schüler arbeiten in Oberfranken, wo zahlreiche Arbeitskollegen Südtirol-Heimkehrer seien. „Da viele unserer Schüler mit ihren Eltern in Häusern wohnen, in denen auch ihre Großeltern leben, wollen wir mit unserer Maßnahme verhindern, dass besonders gefährdete ältere Menschen mit dem Coronavirus angesteckt werden“, erklärte der Schulleiter am Vormittag.

„Für Eltern mit kleineren Kindern wird es schwierig, so schnell alternative Betreuungsmöglichkeiten zu finden. Ich hoffe, sie haben verständnisvolle Arbeitgeber“, sagte Jörg Dietzsch, Elternsprecher der Goetheschule und stellvertretender Kreis-Schulelternsprecher.

Der Krisenstab im Landratsamt in Schleiz hatte am Freitagvormittag Vorbereitungen auf eine mögliche Schließung von Kindergärten und Schulen besprochen. Im Saale-Orla-Kreis besuchen rund 3600 Mädchen und Jungen die Kindertagesstätten verschiedener Träger, rund 7300 Schüler lernen in über 40 Schulen. Eine Betreuung von Kindern, deren Eltern beispielsweise in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Rettungsdiensten unentbehrlich sind und die keine Betreuung durch Familienangehörige ermöglichen können, wird organisiert. „Alle Eltern im Saale-Orla-Kreis sollten jetzt bereits prüfen, wo sie ihre Kinder für eine gewisse Zeit anderweitig betreuen lassen könnten“, hieß es in einer Pressemitteilung.

Ansteckungsgefahr in Bussen und Bahnen

„Was nutzt die Schließung von Schulen und Kindergärten, wenn Familienmitglieder weiterhin auf Arbeit gehen und sich dort mit dem Coronavirus anstecken können“, sagte Kristina Lieder aus Traun bei Triptis, die Lehrerin am Schiller-Gymnasium im oberfränkischen Hof ist. Ihrer Meinung nach sollten in den Städten kostenlose Parkplätze geschaffen werden, damit Leute sich nicht in Busse und Bahnen setzen, wo sie sich leichter mit dem Virus anstecken könnten. Auch sie wird ab Montag ihre Schüler online unterrichten.