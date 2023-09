Heimat- und Geschichtsvereine im Saale-Orla-Kreis ringen mit Nachwuchssorgen

Sophie Filipiak setzt auf Alt und Jung gemeinsam in einem Verein, denn: „Die Mischung macht’s.“ – Ein Kommentar

„Es ist schwer, jemanden zu finden, der den Job übernehmen will“, so sagte Helmut Wirth, Vorsitzender des Museumsvereins Harra, einmal zu mir. Damit fasst er zusammen, was das große Problem ist der meisten Museums-, Geschichts- und Heimatvereine oder wie sie sich nennen mögen. Es gibt zu wenig junge Leute, die sich aktiv in solchen Vereinigungen engagieren.

Die meisten Museumsvereine, die ich durch meine Arbeit kenne, haben dasselbe Problem. Viele Mitglieder sind bereits im Rentenalter, was natürlich auch Vorteile bittet. Denn genau ihr Engagement ist es, das die Vereine am Leben erhält. Denn ihr Arbeitseifer ist nicht an Arbeitszeiten gebunden.

Eine gute Mischung wäre aber ideal. Auf der einen Seite junge Leute, die neue Ideen einbringen, sich mit Social Media auskennen und tatkräftig mit anpacken. Und auf der anderen Seite das ältere Semester, das aus Erfahrung weiß, wie die Menschen in der Region ticken und was man sie zu besonderen Veranstaltungen locken könnte. Und die auch mal spontan einspringen können, wenn unter der Woche Not am Mann ist.

