Heimatjahrbuch 2021 des Saale-Orla-Kreises erschienen

Der Saale-Orla-Kreis hat auch in diesem Jahr sein Heimatjahrbuch 2021 zum geplanten Präsentationstermin fertig gestellt. Allerdings musste aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen auf eine öffentliche Präsentation verzichtet werden.

„Dass die Präsentation des Buches mit dem Treffen der Autoren in diesem Jahr coronabedingt ausfallen muss, ist schade, tut aber der gewohnten Qualität der Buchausführung keinen Abbruch“, betont Michael Siegmund, Fachdienstleiter Wirtschaft, Kultur, Tourismus im Landratsamt.

Unter dem Titel „Kunst und Kultur im Saale-Orla-Kreis, Teil 2“ vereint die neue Ausgabe Beiträge von 40 einheimischen Autoren, zusammengestellt vom Redaktionsteam, dem Fachdienst Wirtschaft, Kultur, Tourismus und der Pressestelle des Landratsamtes.

Im Buch wird unter anderem beschrieben, wie sich Schloss Burgk in den vergangenen fast 70 Jahren vom Heimatmuseum zum Besuchermagneten entwickelte und was es bei der Interessengemeinschaft Indianistik in Triptis zu erleben gibt. Die Wiederentdeckung des Botanikers Alwin Berger rückt ebenso in den Fokus wie der Schlosspark Ebersdorf. Auch zwei wissenschaftliche Beiträge vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sind enthalten.

Erhältlich ist das Jahrbuch unter anderem in den Buchhandlungen vor Ort und in den hiesigen Tourist-Informationen.