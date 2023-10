Herbstliches Ambiente auf Schloss Harra

Harra. Markt auf dem Schloss in Harra bot am Sonntag einiges für die Besucher.

In der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig blieben am Sonntag einige Küchen kalt. Denn beim Herbstmarkt auf dem Schloss Harra gab es nicht nur Dekoartikel, sondern auch ein kulinarisches Angebot, das zur Mittagszeit viele Gäste anlockte.

Wildgulasch und Pilzpfanne zum Mittagessen, danach Kuchen – gern auch zum Mitnehmen. Viele Besucher des Herbstmarktes versorgten sich dort. Daneben boten auch zehn Händler ihre Waren an. Mit dabei Gesine Müller aus Hirschberg. Die Kräuterexpertin hatte von Marmelade bis hin zu Tees einiges zur Veranstaltung mitgebracht. „Es läuft sehr gut“, erklärte sie. Nebenbei machte sie auch Werbung für ihre kommenden Veranstaltungen in ihrer Ernährungs- und Kräuterwerkstatt. „Uns war es wichtig, regionale Anbieter hier zu versammeln“, so Stephan Kögler, Veranstalter und Schlossherr.

Im Dezember soll dann eine Weihnachtsfeier auf dem Gelände des Schlosses Harra folgen.