Herzbluten bei den Skisportfreunden in Wurzbach

Den Skisportfreunden des Alpinen Skiclubs (ASC) Wurzbach zerreißt es das Herz: Seit einigen Tagen schneit es kräftig. Aller Voraussicht nach soll der Winter im Oberland des Saale-Orla-Kreises auf absehbare Zeit anhalten. Und trotzdem darf der Skilift nicht in Betrieb gehen. Nach derzeitigem Verordnungsreglement zählt dieser zu den Freizeiteinrichtungen, die aufgrund der Corona-Eindämmungsmaßnahmen geschlossen zu bleiben haben.

Im letzten Winter kein Betrieb

ASC-Vereinsvorsitzender Tommy Rassl gibt die Hoffnung nicht auf. „Zu gerne würden wir die Leute glücklich machen“, sagt und bekräftigt, dass jetzt Hochbetrieb am Frankenlift herrschen könnte, wenn das 1988 errichtete Bauwerk in Betrieb wäre. Zumal die vergangenen Jahre eher mit Schonkost die Wintersportfreunde versorgt hatten. „In der Wintersaison 2019/2020 war der Lift keinen einzigen Tag in Betrieb“, verweist Tommy Rassl aufs Tagebuch, in dem sämtliche Stunden vermerkt werden, an denen der Tellerlift die alpinen Skifreunde bis zum Ausgangspunkt der 500 Meter langen Abfahrtspiste bringt. Im Winter zuvor gab es lediglich eine knappe Woche Pistenspaß.

Laufende Fixkosten, keine Corona-Hilfe

Damit fehlen dem Verein natürlich wichtige Einnahmen, die für laufende Kosten unbedingt notwendig sind. „Auf Corona-Hilfen brauchen wir nicht zu hoffen“, gibt sich Tommy Rassl keinen Illusionen hin. Da im vorigen Jahr keinerlei Einnahmen erzielt worden waren, lasse sich nun auch kein Ausfall für dieses Jahr berechnen. Was jedoch jährlich mit Sicherheit eintrifft, das sind die Rechnungen für die laufenden Fixkosten. „Die jährlich geforderte technische Überprüfung schlägt mit knapp 600 Euro zu Buche, hinzu kommt alle fünf Jahre eine spezielle Seilprüfung, die rund 800 Euro kostet“, sagt Tommy Rassl und verweist auf Ausgaben, die unabhängig davon anfallen, ob der Lift überhaupt einmal eingeschaltet gewesen ist oder nicht. Dazu kommt noch eine Pacht für die genutzten Wiesengrundstücke, die aber überschaubar sei.

Langlauf und Rodeln weiterhin zulässig

Zumindest der Rodelhang neben der Abfahrtspiste darf genutzt werden, weil Schlittenfahrten wie auch der Langlauf zum „Individualsport“ gehören, der weiterhin zulässig ist. Am Dienstag startete der 18 Vereinsmitglieder zählende ASC seinen Motorschlitten, um eine Loipe vom Frankenlift bis zum Grünen See bei Oßla zu ziehen. Inwiefern das Loipennetz an den kommenden Tagen insbesondere zum Gebiet des Wetzsteins ausgebaut werden kann, wird von der Wetterentwicklung abhängig gemacht. Gerüstet sieht sich der Verein auch für die Ausleihe von Wintersportgeräten, sobald dies zulässig ist. Rund 70 Paar Abfahrtsski und an die 50 Paar Langlaufski, acht Snowboards und 20 Schlitten warten in der Ausleihstation auf ihren Einsatz. „Gerade bei Kindern empfiehlt es sich ja, Ausleihmöglichkeiten zu nutzen, weil die Ausrüstung nicht mitwachsen kann“, so der Tipp von Tommy Rassl. Ab Schuhgröße 26 sind die Wurzbacher Skisportfreunde ausgestattet. Sechs neue Langlaufsets für den Kinder- und Jugendbereich kamen jüngst erst hinzu.