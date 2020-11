Hetze per Chat bei der Feuerwehr Wurzbach

Der Bürgermeister der Stadt Wurzbach, Jan Schübel (CDU), will nach politisch fragwürdigen Inhalten in einer Chatgruppe aus dem Kreis seiner freiwilligen Feuerwehr intensiver für die Grenzen bei Humor und Satire sensibilisieren.

„Angesichts der ermittelten Vorgänge in einer Chatgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lobenstein und den mir hier erstmals vorgebrachten Vorwürfen, werde ich als Bürgermeister das Gespräch mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wurzbach und des Feuerwehrvereins suchen und auf die besondere Außenwirkung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, den Umgang mit neuen Medien und den Grenzen von Humor und Satire, insbesondere in einer Chatgruppe der Freiwilligen Feuerwehr, aufmerksam machen“, teilte Schübel in einer Stellungnahme gegenüber dieser Zeitung mit. Zuvor wurde er mit den Inhalten der Chatgruppe „FTZ Wurzbach“ konfrontiert. Schübel betont, dass die Gruppe kein offizielles Medium der Stadt Wurzbach ist. „FTZ“ steht für Feuerwehrtechnisches Zentrum. Die Administratoren der Gruppe kamen aus der Reihe der Wehrleitung. Dieser Zeitung liegen die Chatverläufe vor.

Zweifel an Einsatzbereitschaft der Truppe

Zwölf Jahre war der Informant, der sich unserer Redaktion anvertraute, in Feuerwehren aktiv. Zuletzt in der Einsatzabteilung der Feuerwehr Wurzbach. Doch die politische Hetze, die jahrelang in der feuerwehrtechnischen Chatgruppe der Einsatzabteilung mit Wissen der Wehrführung geduldet wurde, ließen ihn schlussendlich aus dem Feuerwehrdienst austreten. Das Fass zum Überlaufen brachte ein Hetzvideo in der Chatgruppe „FTZ Wurzbach“ in diesem Jahr, das ihn an der Einsatzbereitschaft der Truppe ernsthaft zweifeln ließ.

Als 2015 ein starker Zustrom an Flüchtlingen kam, so erzählt der Mittdreißiger, wurde innerhalb der Einsatzabteilung die Aufnahme der Flüchtlinge in Deutschland scharf kritisiert. Als ein Mann aus der Einsatzabteilung daraufhin anführte, dass es auch berechtigte Fluchtursachen gebe, sei dieser „gemobbt“ worden, wie sich der ehemalige Feuerwehrmann erinnert. „Er wurde sehr runtergesaut und als dumm bezeichnet“, sagt der Ex-Feuerwehrmann. Für ihn zeichnete sich schon damals ab, dass abweichende politische Meinungen auf wenig Toleranz bei einigen Einsatzkräften trafen. Hingegen wurde zum Beispiel zu den Stadtratswahlen in Wurzbach für die Wahl dort antretender Feuerwehrkräfte geworben. „Es wurde sich halt in der feuerwehrtechnischen Gruppe nebenbei wie in einer privaten Gruppe ausgetauscht. Zum Beispiel wenn jemand ein bestimmtes Werkzeug brauchte, wurde in der Gruppe angefragt oder auch zum Geburtstag gratuliert“, berichtet der Mann.

Verbreitung offensichtlicher Falschmeldungen

Einer der ersten belegbaren fremdenfeindlichen Inhalte, die der Redaktion vorliegen, kam von einer mittlerweile ehemaligen Einsatzkraft der Wurzbacher Wehr. Es waren zum Beispiel offensichtliche Falschinhalte in die Gruppe eingestellt worden, die Hass auf Asylbewerber auslösen sollten. Dabei ging es um eine Geraer Fahrschule, die angeblich keinen Asylbewerber durch die Fahrprüfung fallen lassen dürfe. Daraufhin protestierte der Ex-Feuerwehrmann. „Wenn ich reagiert habe und sich alles etwas hochgeschaukelt hatte, dass daraus ein kleiner Streit entstand, dann kam die Keule von der Wehrleitung, dass es sich um eine Feuerwehrtechnische Gruppe handle und Diskussionen privat zu führen seien“, schildert der Mann.

Protest habe keine Wirkung gezeigt

„Ich habe dann wiederholt versucht, meist um die Zeit des Jahreswechsels, in Gesprächen mit dem Wehrführer und stellvertretenden Stadtbrandmeister darauf hinzuwirken, dass solche und ähnliche politischen Äußerungen und Hetzen nichts in einer feuerwehrtechnischen Gruppe zu suchen hätten“, erzählt der ehemalige Feuerwehrmann. Doch das habe keine Wirkung gezeigt. Auch mahnte der Mittdreißiger an, dass die Einsatzkräfte unter ihrer Dienstkleidung besser keine Kleidungsstücke tragen sollten, die eine rechtsextreme Gesinnung deutlich zeigten. „Wenn dann die Jacke aus irgendwelchen Gründen im Einsatz abgelegt werden muss und Presse oder andere solche Kleidung sehen, ist das Vertrauen zu den Einsatzkräften im Zweifel verloren“, kommentiert er.

Bilder gegen Medien und Greta Thunberg als Sexualobjekt

Politisch fragwürdige Botschaften in Form von Bildern kamen vielfach im Jahr 2019 vom stellvertretenden Stadtbrandmeister und Wehrführer. Zum Beispiel in diffamierender Art über den Bundes-Grünen-Vorsitzenden Anton Hofreiter oder das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF). Er verbreitete auch ein Bild, auf dem ein Feuerwehrmann ganz offensichtlich nicht ein brennendes Haus löschte, sondern den Wasserstrahl in die entgegengesetzte Richtung zum Feuerwehrfahrzeug spritzen lässt. Die Bildunterschrift lautete „Wenn das Haus deiner Ex brennt…“ Andere Gruppenmitglieder zeigten noch wesentlich schärferen „Humor“. Einer postete im September 2019 ein zweigeteiltes Bild. In der oberen Hälfte mit der Bildüberschrift (Auf Kreta abhängen) war die Aussicht von einer Hängematte auf ein blaues Meer zu sehen. Auf der unteren Hälfte des Bildes sind zwei kopulierende Menschen zu sehen. Der auf dem Rücken liegenden Frau wurde das Gesicht der Umweltaktivistin Greta Thunberg per Bildbearbeitung aufgesetzt. Das Bild hat die Überschrift „Auf Greta abhängen“. Die Umweltaktivistin war zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt.

Ein Traktor mit Artilleriegeschütz

Auch der friedliche Diskurs in einer Demokratie wurde offenbar 2020 nicht ganz so ernst genommen. Auf einem Bild in der Gruppe ist zu sehen, wie ein Traktor ein Geschütz hinter sich herzieht. Daraufhin fragt ein Gruppenmitglied, ob dieser Traktor auf dem Weg nach Berlin sei. Zwei andere antworten: „Der meint eben das reden nichts bringt“ und „genauso“ (Rechtschreibfehler original).

Feiernde Feuerwehrmänner bei Flüchtlingsheim-Brand

Ausschlaggebend für den Austritt aus der Feuerwehr Wurzbach war dieses Video. Foto: Oliver Nowak

Für den liberalen und demokratisch geprägten Ex-Feuerwehrmann eskalierte die Situation in der Gruppe, als der langjährige Feuerwehrvereinsvorsitzende und noch immer in der Vereinsführung Aktive dann ein kurzes Video an Karfreitag 2020 in die Gruppe stellte. Es zeigt zwei amerikanische Feuerwehrmänner, die in voller Einsatzkleidung fröhlich zum Lied „Cotton Eye Joe“ der schwedischen Band Rednex tanzen. Versehen ist das Video mit dem Satz: „Wenn der Gruppenführer sagt, das Asylantenheim brennt“. Als auch daraufhin keine Reaktionen von anderen Gruppenmitgliedern kamen, entschied sich der Mittdreißiger nach wenigen Wochen zum Austritt aus der Wehr. Zuvor suchte er Hilfe bei der „Mobilen Beratung in Thüringen Für Demokratie – gegen Rechtsextremismus“ (Mobit). Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte Mobit die durchgeführte Beratung.

Mehrheit dürfe nicht mehr schweigen

Für den Mittdreißiger war es die offensichtliche Akzeptanz der politisch fragwürdigen Inhalte, die seine Entscheidung prägte. Und es war die schweigende Mehrheit, die nicht gegen die immer schärfer werdenden Inhalte Einzelner aufbegehrte. Die „FTZ Wurzbach“ hatte zu dieser Zeit etwa 40 Mitglieder, nur ein gutes halbes Dutzend Einsatzkräfte verbreitete die rechtspopulistischen und diffamierenden Bilder. „Ich wünsche mir, dass die Mehrheit in Zukunft nicht mehr schweigt“, sagt der Ex-Feuerwehrmann.

Der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wurzbach wollte ohne die namentliche Nennung des Informanten und ohne Beisein seines Bürgermeisters keine Stellungnahme abgeben.

