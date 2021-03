HGV Schleiz ruft zum Bemalen von Ostereiern auf

Auch im Jahr 2021 setzt der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Schleiz die Tradition des Ostermalwettbewerbs fort. Allerdings möchten die Organisatoren in diesem Jahr keine Bilder. Stattdessen sind alle Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren aufgerufen, Ostereier zu bemalen.

Mit diesen Ostereiern sollen dann am Gründonnerstag, 1. April, ab 15 Uhr gemeinsam die Sträucher vor der Stadtbibliothek geschmückt werden, teilt HGV-Vorsitzende Gabriela Seidel mit.

Für alle Kinder, die mindestens ein bemaltes und mit einer Aufhängeschnur versehenes Osterei abgeben, gäbe es wie in jedem Jahr eine kleine Überraschung.

Die Organisatoren bitten darum, bis zum 29. März ein Foto des bemalten Eies oder der bemalten Eier sowie Name, Adresse und Alter per E-Mail an die Adresse info@hgv-schleiz.de zu senden und das Ei dann am 1. April mitzubringen. Möglich wäre es auch, die Eier und die Daten vorab im Fotofachgeschäft „Bilderboot“ in der Teichstraße abzugeben.

Wer am 1. April nicht selbst kommen kann, habe die Möglichkeit, sein Osterei mit seinem Namen, Adresse und Alter im Fotogeschäft „Ring-Foto“ in der Teichstraße 10 in Schleiz abzugeben.

Die Mitglieder des HGV Schleiz freuten sich darauf, dass in diesem Jahr besonders viele Kinder mitmachen und die Stadt ein bisschen bunter wird, so Gabriela Seidel.