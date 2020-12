Hilfe der Bundeswehr wird im Saale-Orla-Kreis bis Mitte Januar verlängert

Die Entwicklung der Corona-Zahlen im Saale-Orla-Kreis beschreibt die Kreisverwaltung auch zum Ende der Woche als „alamierend“. Bis Freitag früh wurden dem Gesundheitsamt mehr als 80 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Darunter sind auch wieder zwölf im Emmaus-Heim Ebersdorf, ebenso zwölf in Pößneck, jeweils neun in Schleiz und der Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte, acht in Bad Lobenstein, je sechs in Neustadt und der Verwaltungsgemeinschaft Triptis. Darüber hinaus gab es jeweils zwei bis drei Neuinfektionen in der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg, in Hirschberg, Rosenthal am Rennsteig, Tanna und Wurzbach sowie einem weiteren Fall in Saalburg-Ebersdorf. Lediglich aus dem Bereich Remptendorf gab es keine Meldung über eine neue Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2.

Zahl der Neuinfektionen wird vermutlich noch weiter steigen

Da das Robert-Koch-Institut täglich den Meldestand von 0 Uhr übernimmt, sind dort bisher noch weniger Fälle erfasst, als dem Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises inzwischen vorliegen. „Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Anzahl der Neuinfektionen aufgrund des dezentralen Infektionsgeschehens noch weiter steigt“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Um bei einer so hohen täglichen Zuwachsrate an positiv-Meldungen eine möglichst flächendeckende Kontaktnachverfolgung dennoch zu gewährleisten, verstärkt die Bundeswehr seit dem 30. November das örtliche Gesundheitsamt. Der bisher bis zum 18. Dezember terminierte Hilfseinsatz der fünf Soldaten und einer Soldatin wurde aufgrund des nach wie vor hohen Infektionsaufkommens vorerst bis 15. Januar verlängert.

In der Stadt Schleiz gilt seit der neuen Allgemeinverfügung des Landkreises eine Maskenpflicht auf dem Neumarkt sowie auf der Teichstraße und der Alten-Post-Straße. Mit Schildern macht die Stadt auf die Plicht aufmerksam. „Die Lage ist ernst. Jeder von uns kann durch die Befolgung der vom Landratsamt Saale-Orla-Kreis per Allgemeinverfügung angeordneten Infektionsschutzmaßnahmen seinen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Pandemie-Lage im Saale-Orla-Kreis leisten. Durch die Befolgung der angeordneten Infektionsschutzmaßnahmen nehmen wir auf die Gesundheit unserer Mitmenschen Rücksicht“, teilt dazu der Schleizer Ordnungsamtsleiter Manuel Werk mit.