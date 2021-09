Hinweise der Stadt Schleiz: Bei Quarantäne nur Briefwahl möglich

Schleiz. Zwei Wahllokale in den Schleizer Ortsteilen befinden sich in anderen Gebäuden. Eigenen Stift und Maske zur Wahl am Sonntag mitbringen.

Wenn ein Wähler kurzfristig vor der Wahl coronabedingt in Quarantäne muss, kann dieser bis Sonntag 15 Uhr Briefwahl beantragen. Die Unterlagen müssen jedoch durch einen Beauftragten abgeholt werden, teilte Dirk Treiter von der Stadtverwaltung Schleiz, auf Anfrage mit. Die Briefwahl kann auch per E-Mail beantragt werden. Wenn dies bis Freitagmittag erfolgt, kann eine Zustellung der Unterlagen noch am Samstag per Post erfolgen. Die Rücksendung muss jedoch von einen Beauftragten erfolgen. Die Wahlbriefe müssen spätestens am Wahlsonntag 18 Uhr in der Stadtverwaltung Schleiz vorliegen.

In den Wahllokalen herrscht Maskenpflicht, am Eingang müssen die Hände desinfiziert werden. Wähler sollen zur Stimmabgabe am Sonntag einen eigenen Kugelschreiber mitbringen. Im Wahlraum dürfen sich nur so viele Wähler und Wählerinnen aufhalten, wie Wahlkabinen aufgestellt sind, so Treiter.

Zwei Wahllokale sind in anderen Gebäuden zu finden: Der Stimmbezirk V Oschitz darf im Feuerwehrhaus Oschitz, Am Anger 15, wählen. Der Stimmbezirk IX Möschlitz/Grochwitz/Burgk wählt in der Turnhalle der SG Möschlitz, Untere Kirchstraße 2.

