Hirschberg tritt oberfränkischer Waldbesitzervereinigung bei

Alexander Metz und Bettina Ermer befestigten am 14. Oktober an einem Hang in Hirschberg eine Informationstafel, die auf Blühflächen und deren insektenfreundliche Pflege aufmerksam macht.

Hirschberg. Die Stadt Hirschberg tritt auch einem Landschaftspflegeverband bei und bildet eine Arbeitsgruppe zur Übernahme der Verwaltungstätigkeiten durch Tanna.

Die Stadt Hirschberg besitzt im Freistaat Bayern in den Gemarkungen Töpen und Lamitz Wald in einer Gesamtgröße von rund 55 Hektar. Die Betreuung des Baumbestandes erfolgt über das Thüringer Forstamt in Schleiz. Gegenwärtig werden rund 400 Festmeter Käferholz im Waldgebiet Leuchtholz in der Gemarkung Töpen und etwa 200 Festmeter Käferholz am Roßberg der Gemarkung Lamitz eingeschlagen. Um den Einsatz Technik, Abtransport und Vermarktung des Holzes zu vereinfachen, empfiehlt das Forstamt Schleiz, dass die Stadt Hirschberg der Waldbesitzervereinigung Kulmbach/Stadtsteinach beitritt. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Stadtrat Hirschberg einstimmig zur jüngsten Sitzung.

Der Abtransport des geschlagenen Holzes sowie die Vermarktung sollen unkompliziert über die Waldbesitzervereinigung erfolgen. Die Abrechnung erfolge direkt zwischen der Vereinigung und der Stadt Hirschberg. „Der Mitgliedsbeitrag beträgt 22 Euro jährlich für die Stadt Hirschberg. Bis fünf Hektar Waldfläche sind es sieben Euro, für jeden weiteren Hektar 30 Cent“, sagte Bürgermeister Rüdiger Wohl (parteilos), der vom Stadtrat mit der Beantragung der Beitrittserklärung beauftragt wurde.

Bei dem Wald in Bayern handelt es sich um Alteigentum aus Vorkriegszeiten der Stadt Hirschberg und der damaligen Gemeinde Venzka, die seit den 70er-Jahren ein Ortsteil von Hirschberg ist.

Hirschberg tritt im zweiten Anlauf bei

Ferner will die Stadt Hirschberg dem Landschaftspflegeverband „Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale“ beitreten, der die Stadt bei der Erhaltung und Entwicklung einer vielfältigen und artenreichen Kulturlandschaft unterstützen soll. Nachdem die Entscheidung in der Oktober-Sitzung vertagt wurde, weil sich Stadtratsmitglieder im Ausschuss detaillierter mit den Zielen des Vereins beschäftigen wollten, gab es zur jüngsten Sitzung eine mehrheitliche Zustimmung bei zwei Enthaltungen. „Ich glaube nicht, dass die 100 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr das Problem sind, sondern sich manche Stadtratsmitglieder mit der Satzung und den Zielen des Verbandes beschäftigen wollten. In der Sache an sich, dass wir unsere Landschaft auch für die nächsten Generationen erhalten wollen, gibt es wohl keinen Zweifel“, sagte Bürgermeister Wohl, als Mitte Oktober zwei schmetterlingsförmige Informationstafeln in Hirschberg aufgestellt wurden, die auf Blühflächen und deren insektenfreundliche Pflege sowie auf den hier vorkommenden Falter „Spanische Flagge“ aufmerksam machen. „Wir akquirieren Naturschutzprojekte und holen dafür Fördermittel in die Region. Zurzeit arbeite ich an einem neuen Projektantrag, um ab nächstem Jahr Felslebensräume beispielsweise durch Entbuschungsmaßnahmen zu schützen. Diese gibt es auch in Hirschberg im Naturpark Hag“, sagte Bettina Ermer, Mitarbeiterin der in Pößneck ansässigen Landschaftspflegeverbandsgeschäftsstelle, bei der Aktion im Oktober.

Kein Wendehammer im Baugebiet

In zwei weiteren Abstimmungen beschloss der Stadtrat den Abwägungs- und den Satzungsbeschluss zur zweiten Änderung des Bebauungsplanes Lobensteiner Straße. In zuvor eingegangenen Stellungnahmen wurde angeregt, eine zweite Zuwegung für das Wohnbaugebiet zu schaffen und stattdessen auf einen Wendehammer am Ende der Straße zu verzichten, um den Platz lieber als Wohngrundstück zu nutzen, erklärte Beigeordneter Benjamin Lill (Wählergemeinschaft). Der Stadtrat folgte dieser Empfehlung des Bauausschusses. In dem Baugebiet, dessen Bebauungsplan in der Ursprungsvariante im Jahr 2002 zur Rechtskraft gebracht wurde, kann noch ein Siebtel der ursprünglich 35 Baugrundstücke vermarktet werden.

Ferner wurde auf Antrag der Wählergemeinschaft Hirschberg eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine Vereinbarung in Sachen „erfüllende Gemeinde“ vorbereiten soll. Dieser gehören die Stadtratsmitglieder Ingo Bach (Die Linke), Jens Eisentraut (CDU), Benjamin Lill, Doreen Bechert, Simon Berger und Nico Fischer (alle Wählergemeinschaft) sowie Bürgermeister Rüdiger Wohl und Verwaltungsleiter Alexander Stahlbusch an. Die Arbeitsgruppe soll beispielsweise klären, was mit dem städtischen Bauhof und der Kultur passieren soll, wenn voraussichtlich ab Januar 2023 die Stadtverwaltung Tanna die Arbeit der Stadtverwaltung Hirschberg übernimmt und erfüllt.