Sparnberg. 1000 Masken an Hirschberger Wehren übergeben.

Hirschberger Feuerwehren bekommen Einwegmasken

Die Feuerwehren der Stadt Hirschberg haben über ihren Feuerwehrverein jüngst 1000 Einwegmasken von der Firma CNC CUT Textil GmbH & Co. KG aus Sparnberg als Spende erhalten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Alle Feuerwehren in Hirschberg sollen Masken bekommen

Die Einweg-Gesichtsmasken mit der Bezeichnung „Rhino“ erhielten der Feuerwehrverein und die Einsatzkräfte aus den Händen der Geschäftsführer Marco und Sebastian Müller.

Die Masken sollen an alle Feuerwehren der Stadt Hirschberg verteilt werden, teilte Mirko Narosch bei der Übergabe der Spende in Sparnberg mit. Die Gesichtsmasken sind aus einem Stück gefertigt und bestehen aus Polypropylen. Sie sind als Schutz vor Tröpfcheninfektion anderer in der unmittelbaren Umgebung vorgesehen.

Die Firma fertigt Masken in unterschiedlichen Qualitätsstufen, demnächst ist auch eine Zertifizierung zum medizinischen Gebrauch der Masken vorgesehen.

Die Produktionskapazitäten der Firma sind erstaunlich. „Wir können zurzeit bis zu 40.000 Masken pro Stunde herstellen“, erklärte Sebastian Müller.