Hirschberger planen erneuten Hilfstransport ins Flutgebiet von Erftstadt

Hirschberg. Sachspenden für Hochwasseropfer werden an drei Abenden am Kulturhaus in Hirschberg angenommen. Die Fahrt startet am 20. August.

Nach dem Hilfstransport von Hirschberg ins nordrhein-westfälische Hochwasserkatastrophengebiet von Erftstadt am vergangenen Wochenende plant Initiatorin Mandy Mösta mit Mitstreitern am 20. August eine erneute Fahrt. „Wir wollen Freitag starten und bis Sonntag vor Ort helfen. Dazu brauchen wir jede helfende Hand“, sagte die Hirschbergerin.

Beim anstehenden Transport würde sie gern auch gespendete Raumentfeuchter, Werkzeuge jeder Art, beispielsweise Gerätschaften wie Hammer und Spachtel zum Abschlagen von Putz, FFP3-Masken, Schutzbrillen, Ohrenstöpsel, Kabelbinder, Verlängerungskabel, Waschmaschinen, Kühl- und Gefrierschränke mitnehmen. Abgabemöglichkeiten gibt es an diesem Freitag von 16 bis 18.30, am kommenden Dienstag von 17.30 bis 19.30 Uhr und Mittwoch von 17.30 bis 20 Uhr im Kulturhaus Hirschberg am Seiteneingang vom Parkplatz.

„Auch wenn wir nur einen Bruchteil von den Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe in Erftstadt-Blessem gesehen haben, waren wir sehr schockiert. Unsere Spenden haben wir ins Awo-Helios-Möbellager in Erftstadt und ins RKG-Lager der Unterwasserhilfe Erftstadt-Lechenich zur weiteren Verteilung gefahren“, sagte die 43-jährige Hirschbergerin, die von 1995 bis 2010 im Rheinland lebte. Sie habe in Erftstadt nach einem Ansprechpartner gesucht, der die bedarfsgerechten Spenden gezielt unter den Flutopfern verteilt, und im Awo-Ortsvereinsvorsitzender Peter Oberhofer gefunden.

„Der Awo-Stadtverband und das Awo-Jugendwerk Erftstadt sowie der Awo-Ortsverein Lechenich möchten sich ganz herzlichst bei der Thüringerin Mandy Mösta und ihrem Team für die Sachspenden in Höhe von fast 3000 Euro bedanken“, teilte Oberhofer auf Facebook mit.

„Wer im Herbst gern Familien mit Kindern aus dem Flutgebiet für einen Kurzurlaub oder ein verlängertes Wochenende zu sich einladen möchte, kann sich direkt an Peter Oberhofer unter Telefon 0171/835 4131 oder pitoberhofer@web.de wenden“, sagte Mandy Mösta.