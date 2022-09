Hirschbergerin singt auf dem Oktoberfest

Isabel Stahlhut aus Hirschberg singt in diesem Jahr in München auf dem Oktoberfest.

Hirschberg/München. Isabel Stahlhut wird mit einer Band im berühmten Käferzelt auf der Münchner Wiesn auftreten.

Das Oktoberfest in München ist eines der größten Volksfeste der Welt. Jährlich strömen mehr als sechs Millionen Besucher in die bayerische Landeshauptstadt und stürzen sich ins weiß-blaue Vergnügen. Zum Beispiel ins berühmte Käfer-Zelt, einem Stadel, in dem Hollywood, die Stars des FC Bayern und andere namhafte Persönlichkeiten ein- und ausgehen. Das Käfer-Zelt hat auch musikalisch viel zu bieten: diesmal mit einer weiblichen Stimme aus dem Saale-Orla-Kreis.

Isabel Stahlhut aus Hirschberg wird eine Woche lang mittendrin stehen und gemeinsam mit der Käferzelt-Band für Stimmung sorgen.

Seit vielen Jahren gibt es verschiedene Bands in der Käfer-Wiesn-Schänke, die schon Monate, teilweise Jahre im Voraus ausgebucht ist. Darunter tritt „Hansi und die Käfergang“ auf, die jeden Nachmittag im Obergeschoss die Gäste inStimmung bringen. Sängerin dieser Band ist in diesem Jahr Isabel Stahlhut, die fleißig am Üben ist für ihre Fahrt zum Oktoberfest.

Die junge Sängerin machte ihre Anfänge auf der Bühne im Kindesalter. Bereits mit vier Jahren begann ihre Klavierausbildung, der Gesang kam später dazu. „Musik ist mein Leben. Es ist mir immer eine besondere Freude, Menschen mit Musik zu begeistern“, so die 27-Jährige. Dass sie nun in Deutschlands bekanntester Stadel-Location auf der Bühne steht, begeistert sie ebenso wie ihre Freunde und Familie. „Die sind aufgeregter als ich“, sagt Isabel.

Ihre ersten Schritte als Frontfrau machte Isabel bei A9-Live, der Partyband aus dem Oberland. Dann verabschiedete sie sich vom Party-Genre und wechselte zu Rock’n’Roll, Gala- und Tanzmusik.

Songs von Helene Fischer, Andrea Berg und anderen namhaften Sängerinnen der Schlagerszene werden für sie nun auf der Käferzelt-Bühne im Fokus stehen.