Die Musik-Show „Die größten Hits aller Zeiten“ ist am 7. März um 19.30 Uhr in der Wisentahalle in Schleiz zu erleben

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hits aus vier Jahrzehnten in Wisentahalle Schleiz

Eine Musik-Show „Die größten Hits aller Zeiten“ ist am 7. März um 19.30 Uhr in der Wisentahalle in Schleiz zu erleben.

Künstler mit internationaler Bühnenerfahrung werden in einem über zweieinhalbstündigen Programm die größten Hits aus über 40 Jahren Musikgeschichte präsentieren. Diese Revue verspricht nach Angaben der Agentur AS-Entertainment nicht nur erstklassigen Live-Gesang, sondern auch farbenprächtige Kostüme, eine aufwendige Licht-Show, hochwertigsten Sound und nicht zuletzt die größten Nummer-Eins-Hits der 50er bis 80er-Jahre.

Zu hören sein werden die laut Umfragen und Statistiken beliebtesten Oldies und Evergreens. Sowohl unvergessene Kult-Schlager als auch internationalen Gassenhauer feiern bei der Show ihr Comeback. Ein Hitfeuerwerk wartet auf das Publikum: Die musikalische Reise führt durch ein Repertoire an Chartstürmern wie „Dancing Queen“, „Pretty Woman“, „Ti Amo“, „Santa Maria“, „My way“, „Azzuro“, „Er gehört zu mir“, „Unchained Melody“, „Aber bitte mit Sahne“, „Let´s twist again, „Country Roads“, „Die kleine Kneipe“ oder „Love me tender“. Präsentiert wird die Show von Sänger und Entertainer Armin Stöckl. Der Fernsehmoderator wird durch den Abend führen. Auch als Sänger war er bereits viele Male im Fernsehen zu erleben. Zudem wird das Ensemble aus Solisten wie Janet Kyeyune oder die Geschwister David zu begeistern wissen. In den vergangenen Jahren begeisterten die Künstler in mehr als 600 Events Zehntausende von Besuchern in oft ausverkauften Hallen.

Die Karten werden in allen Geschäftsstellen der Kreissparkasse Saale-Orla, in der Touristinformation Schleiz und im Kulturamt Neustadt an der Orla verkauft. Telefonische Bestellungen mit Versand sind im Servicecenter der Kreissparkasse unter der Rufnummer 03663 4610 möglich.