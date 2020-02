Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hobbykünstlerinnen stellen in Schleizer Volksbank aus

Die Kursteilnehmerinnen der Kunstwerkstatt Ekaterina Peitz stellen bis zum 6. März in der Volksbank-Filiale in Schleiz aus. Das Besondere an der inzwischen 14. Ausstellung ist, dass die Teilnehmerinnen alle Hobbykünstlerinnen sind, die sich einmal pro Woche treffen, erklärte Ekaterina Peitz. Entstanden seien bei den Kursen in den vergangenen Monate vor allem Keramiken.

Ausnahmen bilden Heidrun Wolfram und Renate Ackermann, die mit Malereien in der Ausstellung vertreten sind. Heidrun Wolfram zeigt Landschaften, Blumen und Stillleben, Renate Ackermann Porträts, darunter von Charlie Chaplin. Die anderen Kursteilnehmerinnen stellen ihre Keramiken aus. Martina Kirchner hat beispielsweise Frauenfiguren erschaffen, die 40 Zentimeter und kleiner sind. Christa Siegmund, Renate Gadegast und Inge Glück haben kleine Öfen für Duftöle hergestellt. Einige nicht ausgestellte Keramiken sind als Fotos im Schaufenster der Bank zu sehen. Verkauft werden die Ausstellungsstücke der Hobbykünstlerinnen nicht. Doch begehrte Stücke kann bei Bedarf Profikünstlerin Peitz fertigen, erklärte sie. Weiterer Kurs angeboten, da gute Resonanz Die Kursteilnehmerinnen sagten, dass sie gern zusammenkommen und sich gegenseitig motivieren. Auch sei es immer wieder imposant, wie aus einem einzigartigen natürlichen Material Kunstwerke geschaffen werden. Die Arbeit mit Keramik erlaube den Frauen, sich wie Bildhauer und Maler zu fühlen, da Ekaterina Peitz auch Porzellanmalerei-Kurse anbietet. Martina Kirchner interessiert sich für Figürliches. Drei von ihren Werken sind in der Ausstellung zu sehen. Foto: Ekaterina Peitz Weil der Kunstkurs von den Frauen seit Jahren regelmäßig gut besucht wird, baut Ekaterina Peitz derzeit einen weiteren Kurs auf. „Drei Frauen haben sich bereits anmeldet. Die Teilnehmerinnen des neuen Kurses treffen sich dienstags zwischen 19 und 21 Uhr in meiner Werkstatt in der Thälmannstraße 4“, sagte die aus Sankt Petersburg stammende Schleizer Künstlerin. Volksbank-Filialdirektor ­Thomas Biziak zeigte sich begeistert von der Arbeit der Frauen und lädt zur Ausstellung ein. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr; Mittwoch und Freitag 8.30 bis 14 Uhr.