Hochzeit feiern auf dem Schiff auf der Hohenwarte

Hochzeitstorten, Brautkleider, Schmuck, Fotografie, Kirche und noch viel mehr war zur Hochzeitsmesse in Plauen am vorigen Wochenende zu erleben.

Erstmalig konnten Heiratswillige sich auch über die Hochzeit auf einem Schiff informieren. „Wir haben eine Alternative zur Gaststätte“, sagte Falko Tiesel, der für das Fahrgastschiff „Hohenwarte“ warb. „Bei uns ist alles möglich: Hochzeit und Trauung mit Notar oder freie Trauung.“ Platz ist für 200 Gäste, auch eine Freifläche zum Tanzen gibt es. Und am Abend ein Feuerwerk. „Ich hatte für dieses Jahr bereits zwei Anfragen, weitere für nächstes Jahr“, so der Kapitän.

Neu unter den insgesamt 40 Ausstellern war auch das Angebot, eine Trabi-Hochzeitsrallye nach dem Motto „Mit Vollgas ins Eheglück sausen“ zu machen. Dafür warb Ronny Hans aus der Greizer Gegend.

Heidelbeertörtchen, Torten mit Erdbeeren oder Schokolade – die meisten Besucher blieben bei den feinen Köstlichkeiten von „Herzgebäck“ stehen. Es gab nicht nur Torten, die im Vintage-Look auf Holzplatten platziert waren, sondern sogar eine in Birkenoptik und mit Jog-hurt gefüllt. „Unsere Torten sind alle auf Joghurt Basis“, so Regina Bernau. Von Buttercreme gehe man heute eher weg. Was neu ist? „Der Drip Cake“. Dahinter verbirgt sich eine Torte mit ganz vielen Früchten und Schokodeko obenauf. Letztere besteht etwa aus Kinderriegeln, Oreos oder Toffifee – natürlich alles sehr fein verziert.

Von Anfang an dabei auf der Hochzeitsmesse und auch diesmal vertreten waren die evangelisch-lutherische und die katholische Kirche, die sich als Ökumene zeigten. „Die häufigste Frage in all den Jahren war, wie es sich verhält, wenn das Paar verschiedene Konfessionen hat“, so Katrin Müller-Neubert von der Herz-Jesu-Gemeinde. Ob dann eine kirchliche Trauung möglich ist? „Wir freuen uns, wenn wir immer eine positive Antwort geben können, dass man kirchlich heiraten kann, auch wenn nur einer getauft ist.“

Und: Man wolle den Paaren zeigen, dass man als Kirche auch nach der Heirat für das Paar als Ansprechpartner da ist.