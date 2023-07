Hofer Tanzschule thematisiert digitale und sexuelle Belästigung

Das international bekannte Hilfe-Zeichen für Gewalt an Frauen zeigten am Ende der Vorstellung alle auf der Bühne.

Hof. „Die Herren und was die Welt nicht sehen will“ ist eine Interpretation vom Patriarchat, das in manchen Köpfen herrscht.

„Es sind nicht alle so, aber es muss mal gesagt werden“, war der erste Satz einer jungen Frau aus dem Publikum im Arts-Avenue-Studio in Hof, nachdem der minutenlange Applaus verklungen war. Die Erwachsenenklasse der Tanzschule „The Arts“ zeigte im Studio ein Tanztheaterstück, das berührte, zum Nachdenken brachte, schockierte und doch auch viele amüsante Momente hatte.

„Die Herren und was die Welt nicht sehen will“ ist eine Interpretation von digitaler und sexueller Belästigung sowie dem Patriarchat, das in manchen Köpfen herrscht. Umgesetzt in getanzter, gesprochener, geschriebener, aber auch mal in stummer Form.

Tanz betont das gesprochen Wort

Das Publikum wurde konfrontiert mit erschreckenden Fakten. Nicht wegsehen, nicht über sich ergehen lassen, war die Intention der Tänzerinnen und Tänzer, um zu sagen: Nein, du musst gar nichts!

Auf Grundlage von Studien und Tatsachenberichten war es die buchstäblich nackte Wahrheit, die kunstvoll auf die Bühne gebracht wurde. Etwa 60 Leute wirkten auf, hinter und neben der Bühne mit, um dieses besondere Tanztheaterstück in die Welt zu tragen. Konzept, Regie und Choreographie stammen von Peter Scheufler, dem Leiter der Tanzschule, und den Soul City Dancers, die sich bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft erfolgreich aufs Treppchen getanzt haben.

Das Herz des Hofers Peter Scheufler schlägt schon seit seiner Kindheit für das Tanzen. Das führte in an die Palucca-Schule in Dresden und später als Tänzer und Choreograph an verschiedene Theater im Freistaat. Mit „Die Herren“ ist es gelungen, ein eher schwer verdauliches Thema kunstvoll umzusetzen. In den Zuschauerreihen verursachte das Betroffenheit, aber auch das Erschrecken, Ähnliches erlebt zu haben.

Mit gezielt ausgewählten Musiktiteln, die teilweise unter die Haut gehen, bringt Scheufler in der Inszenierung verschiedene Tanzstile auf die Bühne. Can Can konkurriert mit Jazzdance, der Charlestonschritt ist der Kontrast zum Contemporary; und jede einzelne Textzeile wird mit einer ausdrucksstarken Bewegung verstärkt.