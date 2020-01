Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Hoffen auf schnelle Zusage

Respekt Gräfenwarth. In Zeiten, in denen in immer mehr Dörfern und Ortsteilen die Feuerwehren tagsüber nicht mehr einsatzbereit sind, weil entweder Einsatzkräfte fehlen oder diese anderenorts auf Arbeit sind, hat der Schleizer Ortsteil neue Mitstreiter für die Feuerwehr gefunden.

Es heißt dann zwar noch lange nicht, dass die Feuerwehr Gräfenwarth tagsüber immer einsatzbereit ist, doch ein Anfang ist gemacht. Schön ist es, dass die Aktiven nun auch neue Räumlichkeiten erhalten sollen. Weil die bisherigen Räume baulich als nicht sicher eingestuft wurden, müssen die Feuerwehrleute mit einer Übergangsvariante im Container vorlieb nehmen. Für Einsatzkräfte kann man nur hoffen, dass die Fördermittelzusage recht bald kommt und die Ausschreibungen schnellstens erfolgen können, damit die Stadt Schleiz für dieses Vorhaben ausreichlich Angebote von Baufirmen erhält, die preislich nicht ausufern und noch in diesem Jahr ausgeführt werden. Denn die Lage ist angespannt. Es ist wichtig, dass Gräfenwarth eine funktionierende Feuerwehr hat. Denn der Ortsteil liegt auf dem Weg von der Autobahnabfahrt Schleiz zum Thüringer Meer. Und da ist es immer gut, wenn schnelle Hilfe im Fall des Falles möglich ist, für Einheimische und Gäste.