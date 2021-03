Holländische Investoren wollen Mieten in Hirschberg nicht erhöhen

Bürgermeister Rüdiger Wohl spricht mit Sandra Oomes, Guido Harthoorn, Nik Joosen und Gerald Kennis (von links) am Donnerstag in Hirschberg. Die Stadt hat ihre Geschäftsanteile an der Wohnungsgesellschaft Hirschberg an die Harthoorn Property Group B.V. und an die Baronie Real Estate B.V. verkauft.