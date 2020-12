Holzhäuser in Schleizer Agnesstraße im Rohbau fertiggestellt

Die beiden vierstöckigen Holzhäuser in der Agnesstraße in Schleiz sind am Donnerstag mit einem Tag Verspätung im Rohbau fertiggestellt worden.

Mit einem Tag Verspätung sind am Donnerstag die beiden vierstöckigen Wohnhäuser in Brettsperrholzbauweise in der Schleizer Agnesstraße im Rohbau fertiggestellt worden. Zur Verzögerung kam es, weil der letzte der neun Lkw zuerst an der österreichischen Grenze akribisch und später auf der Autobahn erneut auf mögliche Tonnageüberschreitungen kontrolliert wurde, so dass er sechs Stunden später in Schleiz ankam. Dennoch werde die Agnesstraße am Samstag wieder für den Verkehr freigegeben, teilte der Schleizer Investor Manuel Metzner mit.