Humor als Schmiermittel

Peter Hagen über Fasching in Corona-Zeiten

Ist das Virus auch noch so gemein, wir feiern in Bad Lobenstein. Egal wie groß die Pandemie, ohne Fasching geht es nie. Geschlossen bleibt zwar der Kulturhausbau, trotzdem heißt’s bei uns „so blau!“ – Und das ist den umtriebigen Mitgliedern des KCL „Blau-Gold“ zu verdanken, die sich nicht griesgrämig eingeigelt haben, sondern überlegten, wie auch in schwierigen Zeiten etwas Freude gebracht und Kontakt auf Abstand gehalten werden kann.