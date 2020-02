Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Freibad Hirschberg bald viele helfende Hände nötig

Minus zwei Grad Celsius, das Wasser im großen Becken trug am Donnerstag eine leichte Eisschicht - für einen Pressetermin im Freibad kann man sich weiß Gott angenehmere Bedingungen vorstellen. Aber, die Badesaison 2020 kommt ganz bestimmt! Und darum ging es auch beim Treffen mit Bürgermeister Rüdiger Wohl und Heike Keßler aus der Stadtverwaltung. Dritter im Bunde war Ralf Burkhardt, der an der Spitze des Fördervereins steht.

Der rief bei allen Beteiligten zunächst nochmal die Nachbereitung der Saison 2019 in Erinnerung. „Wir hatten im November, unterstützt von zahlreichen Helfern, wieder grundlegend sauber gemacht. Das sieht man eigentlich noch heute - das ganze Laub wurde recht gut beseitigt. Somit ist natürlich auch nicht viel im Becken, was der Feuerwehr beim Spülen im Frühjahr dann Probleme bereiten könnte“, merkte Ralf Burkhardt an. Arbeitsintensiv war es also bei den beiden Einsätzen im Herbst auf dem Areal, das 1938 entstand und unter Denkmalschutz steht.

Befüllen des Beckens dauert gut drei Wochen

Aber auch im Vorfeld des Saisonstarts 2020 wird wieder jede helfenden Hand benötigt. Ein, zwei Wochenenden sind da gemäß seiner Erfahrungen sicher nötig, um „klar Schiff“ zu machen. Vorstellbar wäre, diese Arbeitseinsätze zeitlich wieder Mitte März zu platzieren - je nach Wetterlage.

Einiges an Engagement fordert schon die Vorbereitung des großen Beckens. So muss zunächst das Wasser raus, das über die Wintermonate sozusagen als „Gegenpol“ mit für dessen Stabilität sorgt. Nächste Schritte wären dessen Reinigung, das Prüfen der Mauern auf mögliche Schäden und das Aufbringen eines neuen Anstriches. Ist das geschafft, geht es an die Befüllung mit frischem Wasser - diese dauert nach Auskunft von Ralf Burkhardt auch nochmal gut drei Wochen.

Zudem ist in den Wintermonaten die Überdachung der Außendusche entstanden. Eine der ersten „Freiluft-Aktivitäten“ im neuen Jahr wird daher sein, diese an Ort und Stelle anzubringen. In der Folge geht es ans Anschließen von allem, was zu einer solchen Außendusche gehört - so dass die möglichst mit Beginn der Badesaison von den Gästen genutzt werden kann.

Ganz oben in der Gunst der Besucher stand beim Badfest 2019 in Hirschberg das Fischerstechen. Hier liegen gerade die Teams vom Männerballett des HFC und vom Therapie-Team Börner & Maraun im finalen Clinch. Fortsetzung 2020 folgt. Foto: Michael Schmidt / Archiv OTZ

Stichwort Gäste: Sind sie es doch, die mit ihrer Präsenz entscheidend zum Fortbestand eines solchen Freizeitareals wie dem hier in Hirschberg beitragen. Positiv war das Fazit, das Bürgermeister Rüdiger Wohl und Heike Keßler mit Blick auf die Saison 2019 zogen. „Das Bad wird ganz gut angenommen. Es kommen jetzt auch immer mehr Besucher von weiter her zu uns“, ergänzte der Vorsitzende des Fördervereins. In dieser Position sieht er aber noch einiges Entwicklungspotenzial. „Man müsste da vielleicht noch etwas mehr die Werbetrommel rühren, denn so viele Freibäder sind ja auch nicht mehr vorhanden.“

So ein Freibad steht und fällt aber auch mit denen, die während der Saison ein Auge auf die Badegäste haben - auf dem Gelände für Sicherheit und Ordnung suchen. Übereinstimmend würdigte die Dreierrunde da die Arbeit von Bademeister Rainer Rose: „Hoffentlich bleibt er uns noch viele Jahre erhalten.“ In diesem Zusammenhang erwähnte Ralf Burkhardt auch Michael Schmidt aus dem Vereinsvorstand, der sich um die Ausbildung von Jugendrettungsschwimmern kümmert - praktische Jugendarbeit sozusagen. „Vielleicht rekrutiert sich ja irgendwann mal ein Nachfolger für unseren Bademeister aus diesem Kreis“, so Bürgermeister Wohl.

Rettenmeier Holding AG ein guter Partner

Der schlug anschließend den Bogen zur Rettenmeier Holding AG und der Unterstützung, welche die Stadt von dort fürs Freibad bekommt. In Zahlen gefasst, sind es 30.000 Euro. „Vereinbart ist das zunächst für drei Jahre. Das ermöglicht es uns wiederum Rücklagen für sicher irgendwann notwendige Investitionen im Freibad zu bilden“, erklärte der Chef der Stadtverwaltung. So habe man zum Beispiel bereits einen Förderantrag gestellt, um die eine Längswand des großen Beckens grundhaft sanieren zu können. Die Bereitstellung der Eigenmittel ist ja mit diesem Partner im Rücken nicht mehr das Tema für die Kommune. Nicht außer acht lassen sollte man ebenso, dass diese Hilfe von außen auch die Mitglieder vom Fördervereins weiter motiviert, ihre Arbeit fortzusetzen. Seit letzten Sommer verfügt das Areal zudem über eine Rettenmeier-Lounge - für die Mitarbeiter des Unternehmens gab es Familien-Karten.

Freuen kann man sich in Hirschberg und Umgebung ebenfalls wieder auf das Badfest im Sommer. Ralf Burkhardt erinnerte bei seiner Ankündigung an das Fischerstechen, das schon 2019 beim Publikum sehr gut ankam. Der 11. Juli 2020 steht bereits als Termin fürs Zeltlager, ist aber wetterabhängig.

Dringend aufgehübscht werden sollte aber das alte Imbisshäuschen auf dem Gelände. „Und wenn im Herbst genügend Helfer zusammen kommen, soll die Wiese zwischen großem Becken und Planschbecken mit Muttererde neu aufgefüllt werden“, blickte der Vereinsvorsitzende in die Zukunft.