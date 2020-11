Im Kirchweihgottesdienst in Kirschkau wird Mut zugesprochen

Vielerorts im ländlich geprägten Saale-Orla-Kreis gehören die traditionsreichen Kirmeswochenenden zum Dorfleben dazu. Neben geselligem Zusammensein bei Tanz, Bier und Spiel, sind die Kirchweihgottesdienste fester Bestandteil der Feierlichkeiten. Freilich sind dieser Tage Corona-bedingt solcherlei herbstliche Dorffeste nicht möglich, zumindest aber Gottesdienste. Wie auch in Kirschkau. Zum hiesigen Kirmeswochenende, traditionell vom Sportverein ausgetragen, nähern sich zumindest die interessierten Kirchgemeindemitglieder der Kirmes beziehungsweise Kirchweih an.

Dem Anlass entsprechend waren am späten Samstagabend Gesang, Gebet und ermunternden Worten von Pfarrerin Antje Sonja Neumann zu hören. Die Gäste lauschten außerdem der von Neumann selbstverfassten „Corona-Kirchweih-Ballade“, welche sie hoch oben von der Kanzel singend und sprechend vortrug. Mit eindringlichen Worten begann sie: „Herzlichen Glückwunsch. Wir haben das Hauptlos gezogen. Es gab keinen Anlass der uns zum Feiern bewog. Nur trübe Aussicht auf die bessere Zeit. Masken, Abstand, Verzicht. Ein Impfstoff ist noch weit.“ Neumann fährt fort, spricht von Einsamkeit, Sorgen und Nöten. Doch man sei nicht allein mit der derzeitigen Situation und den Unsicherheiten, weil man im Glauben verbunden ist. Die Kirchweih-Passagen in der Bibel verknüpft sie mit der momentanen Situation, appelliert an die Mitmenschlichkeit, das Teilen von Materiellem und Immateriellem wichtig sei. Das alles könne gegen die Einsamkeit helfen, Mut machen. Auch ein Besuch in „diesem ganzen außergewöhnlichen Jahr“ könne Trost spenden.

Wenn schon nicht groß gefeiert werden könne, könne immerhin eine kleine Prozession, natürlich auch im familiären, nachbarschaftlichen Rahmen, viel bewirken. Und spielte damit auf das traditionsreiche Kirmes-Essen am Sonntag in den heimischen vier Wänden an. „Mit Karpfen und Kloß“, wie die Pfarrerin nach dem Gottesdienst in freudiger Erwartung auf den Schmaus sagte.