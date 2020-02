Er ist Musiker aus und mit Leidenschaft: Andreas Schirneck: „Das Fahren zu meinen Auftrittsorten ist die eigentliche Arbeit, nicht die drei Stunden dort auf der Bühne.“ Hier in Gefell möchte er auch sein neues Projekt umsetzen - ob auf CD oder USB-Stick veröffentlicht wird, ist noch nicht entschieden. Das Studio-Mikrofon, an dem der Künstler steht, stammt übrigens von der Microtech Gefell GmbH.

Im Mai Westkanada und im Sommer wieder an die Ostsee

„Vorhin kam gerade wieder ein Anruf aus Tangermünde, ob ich sie vergessen hätte“, nur Sekunden war das Gespräch gestern bei Andreas Schirneck über seine Pläne in diesem Jahr alt, als schon klar war: Der Mann hat auch 2020 ordentlich zu tun! Als wir dann ins Plaudern kommen, gibt er sich aber gelassen und erklärt: „Die jetzt zwischen 60 und 70 Termine in meinem Tour-Kalender sind für Januar und Februar normal. Am Ende werden es dann wohl wieder so um die Hundert.“

Nur einmal aber wird es nach dem aktuellen Stand der Dinge Andreas Schirneck dieses Jahr im Saale-Orla-Kreis geben. Und der Termin ist gar nicht mehr so weit entfernt: Heißt es doch bereits am 21. Februar in der AC/DC-Bar von Triptis: „Schirneck & Keune – A Tribute to Neil Young“. Zusammen mit Wolfgang Keune, der als einer der besten Gitarristen Deutschlands gilt, wird er dort Musik machen. Zu hören gibt es Songs von Neil Young. „Aber nicht nur gecovert – die Songs werden in der Interpretation von Schirneck und Keune zu eigenständigen Versionen“, kann man in der Ankündigung für Triptis nachlesen. Dazu kommen eigene Stücke vom Album „Glidin’ down the road“. Es gibt wohl noch Restkarten.

Jede dieser Karten steht für eines der Programme, mit denen Andreas Schirneck auch 2020 wieder unterwegs ist. Am 21. Februar kann man ihn zusammen mit Wolfgang Keune in Triptis erleben. Foto: Uwe Lange / OTZ

Konzert zu Neil Young-Geburtstag als Jahresabschlusskonzert

Doch zurück zum musikalischen „Pensum“ des Folksängers aus dem Schleizer Oberland für die aktuelle Saison. Trotz einer, wenn auch kurzen schöpferischen Pause sprach der Künstler mit Blick auf die Tourdaten von 2019 und 2020 von einem mehr oder weniger fließenden Übergang. „Im vergangenen Jahr hatten Veranstalter auch schon den Kalender von 2021 in der Hand, denn ich habe Locations, da spiele ich nur alle zwei Jahre.“

Los ging es für ihn am 17. Januar mit den „Perlen des Folkrock“ im Stadtpfeifer von Schönebeck. Der momentan letzte für 2020 geplante Auftritt ist am 27. November in der Kapelle im sächsischen Neuensalz. Der ist überschrieben mit „Neil Young wird 75!“ Dazwischen liegen jede Menge Auftritte an der unterschiedlichsten Orten, vorwiegend im Osten der Republik, zwischen dem 4. und 25. Mai eine Tournee durch Westkanada sowie die traditionelle Ostsee- und Mecklenburg-Tour von Mitte Juli bis Ende August. Recht breit ist das Spektrum vom Inhalt der Programme her: Es erstreckt sich von der „Hommage an Klaus Renft, über „Ein Hippietraum – Schirneck liest und singt Neil Young“, bis hin zu „Taucher in der Wüste“. Letzteres bestreitet Schirneck zusammen mit Udo Scheer.

Name für neues Projekt wird noch gesucht

Dem aber noch nicht genug! Soll es doch nach „Many Ways“ im vergangenen Jahr auch 2020 wieder ein CD-Projekt geben. Ein zugkräftiger Titel wird aktuell aber noch gesucht. Inhaltlich lieferten Gedichte den Stoff, den Andreas Schirneck vertont hat. „Sie stammen von den Schriftstellern, mit denen ich am Laufe der Jahre unterwegs waren oder auch noch bin“, erklärte der Gefeller. Wohl im Herbst soll das Werk erscheinen. Darauf finden wird man unter anderem „Nachtmahl auf dem Acker“ von Reiner Kunze, „Frisch aus Hohenschönhausen“ von Jürgen Fuchs oder auch den „Großstadtblues“ des Greizers Günter Ullmann.

Stichwort CD: „Hier bin ich echt am Überlegen, ob ich das überhaupt als CD pressen lasse. Schließlich ist die Compact Disc ja als Speichermedium auch für Musik mehr oder weniger ein absolutes Auslaufmodell. Heutzutage wird ja nur noch gestreamt“, unterstrich Schirneck.

Mikro-Technik aus dem Ort

Deshalb möchte der Künstler auch hier neue Wege gehen, indem das Ergebnis seines „Gedicht-Projektes“ möglicherweise auf USB-Stick veröffentlicht wird. Das testet er seit 2019 bereits. „Ich habe fünf meiner Alben mit 62 eigenen Songs auf einen solchen Stick gezogen, als mp3 in der höchsten Qualität. Zum Beispiel im Auto kann man den dann in den USB-Anschluss stecken und diese Musik über fünf Stunden hören.“

Umsetzen möchte er dieses Vorhaben erstmals zu einem großen Teil als „Home Recording“, sprich: nebenan im eigenen Studio. „Ausführlich habe ich mich dazu im Vorfeld bei der Microtech GmbH hier bei uns in Gefell beraten lassen und am Schluss dort auch ein gutes Studio-Mikrofon erworben, das dabei zum Einsatz kommen wird“, erzählte der Musiker.