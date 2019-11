Saalburg-Ebersdorf. Zwei Autos kamen am Sonntag im dichten Nebel im Saale-Orla-Kreis von der Straße ab.

Im Nebel verirrt: Kreisverkehr nicht gesehen und auf die Wiese gefahren

Am Sonntag, gegen 16 Uhr, fuhr ein Auto von Zopotten in Richtung Kreisverkehr. Durch starken Nebel und wegen möglicherweise nicht angepasster Geschwindigkeit erkannte der Fahrer den Kreisverkehr nicht und fuhr geradeaus in die Leitplanke des Kreisverkehrs.

Weiterhin fuhr er noch an ein Verkehrsschild. Dem 19-jährigen passierte nichts. Das Auto musste angeschleppt werden.

Ebenfalls am Sonntag, gegen 21.30 Uhr, fuhr ein Auto aus Richtung Kreisverkehr/Heinrichsruh in Richtung Schleiz.

Wegen des starken Nebels kam die Fahrerin in Höhe der Querspange nach rechts von der Fahrbahn ab.

Sie fuhr ungefähr fünf Meter über die Wiese und blieb in einem Graben fünf Meter unterhalb der Straße stehen.

Die beiden Insassen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.