Im Saale-Orla-Kreis steigt Sieben-Tage-Inzidenz wieder auf über 400

Im Seniorenzentrum Emmaus in Ebersdorf wurden bei einer Testreihe am Montag nur noch vier Bewohner positiv getestet.

Für den Saale-Orla-Kreis wurden innerhalb eines Tages 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Nach Angaben des Gesundheitsamtes ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert wieder auf über 400 gestiegen. Am stärksten von den Neuinfektionen betroffen sind die Städte Schleiz (9), Pößneck (7) und Wurzbach (5) sowie die Verwaltungsgemeinschaften Oppurg (5) und Seenplatte (5). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Schwerstarbeit unter der Last der Pandemie

Das Weihnachtsfest und die anschließenden Tage sind für viele Menschen der willkommene Anlass aus dem Alltag zu entfliehen und zum Jahresausklang abzuschalten. Das gilt aber längst nicht für alle Berufsgruppen und so sind in diesem einschneidenden Corona-Jahr insbesondere Beschäftigte der Pflege und des medizinischen Bereichs noch mehr gefragt als ohnehin schon, so die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung.

In etlichen Einrichtungen werde unter der Last der Pandemie Schwerstarbeit verrichtet. Teils halten sich die Träger mit Informationen zur Corona-Situation vor Ort bedeckt, teils wird damit sehr offen umgegangen. Letzteres trifft beispielsweise auf die Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein zu, die unter anderem das Seniorenzentrum Emmaus und das Haus Elisabeth in Ebersdorf betreibt. Und obwohl beide Pflegeeinrichtungen nur einen Steinwurf voneinander entfernt liegen und vom gleichen Träger geführt werden, hat sie das Infektionsgeschehen völlig unterschiedlich getroffen, so die Kreisverwaltung.

Zehn Todesfälle im Seniorenzentrum Emmaus

Während das Seniorenzentrum Emmaus mit zehn Todesfällen eines der am schwersten getroffenen Pflegeheime des Landkreises ist, blieb das Haus Elisabeth bislang von einem Corona-Ausbruch verschont. Vor Ort verschafften sich Landrat Thomas Fügmann (CDU) und Amtsarzt Torsten Bossert am Mittwoch ein genaueres Bild der Lage. Gemeinsam mit Geschäftsführer Klaus Scholtissek und den Heimleitungen wurde über die aktuelle Situation, Probleme bei der Versorgung der Bewohner und Verbesserungspotenziale gesprochen.

Essenziell für den ohnehin nach Personal ringenden Pflegebereich ist die so genannte Arbeitsquarantäne. Sie erlaubt es, dass von den positiv getesteten Beschäftigten zumindest diejenigen ohne Krankheitssymptome weiter ihrer Tätigkeit nachgehen. „Vielen Dank, dass Sie uns diese Möglichkeit einräumen. Ohne die Arbeitsquarantäne würde vieles zusammenbrechen und eine fachgerechte Pflege der uns anvertrauten Menschen wäre nicht möglich“, sagte Klaus Scholtissek.

Sterbebegleitung sei schlicht nicht umzusetzen

Auf die hohe psychische Belastung für Pflegekräfte und Angehörige machte Anja Küfner aufmerksam. „Angemessene Sterbebegleitung und Trauerarbeit wie wir sie normalerweise durchführen, ist schlicht nicht umsetzbar. Es ist ganz schlimm.“ Im Gespräch wurde nach Lösungen für verschiedene Probleme gesucht. Letztlich entscheidend sei aber immer der unermüdliche Einsatz des Personals vor Ort, wofür Landrat Thomas Fügmann allen Beteiligten ausdrücklich dankte. „Sie leisten hier eine tolle Arbeit und ich bin zuversichtlich, dass es dank Ihres Engagements gelingen wird, diese schwierige Situation – so gut es eben möglich ist – zu meistern.“

Hoffnung auf etwas Entspannung machen die Ergebnisse einer neuerlichen Testreihe von Montag. So sind im Seniorenzentrum Emmaus nur noch vier Bewohner positiv. Auch die Nachricht, dass einzelne Bewohner nach erfolgreicher Covid-19-Behandlung aus dem Krankenhaus zurückkehrten, stimmt passend zur Weihnachtszeit etwas zuversichtlich für die noch kommenden, schwierigen Tage.