Veranstaltungsleiter im Interview: „Im Saale-Orla-Kreis wird plump jede Veranstaltung verboten“

Christian Scharfenberg, Prokurist der Semmler Production Group aus Oettersdorf und zertifizierter Veranstaltungsleiter für Events, hält das vom Krisenstab des Saale-Orla-Kreises verhängte Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen für falsch. Im Interview erklärt der künftige Inhaber des Unternehmens, das jährlich um die 800 Veranstaltungen hauptsächlich in Deutschland ermöglicht, weshalb.

Herr Scharfenberg, wenn Sie mit Ihrer Ausbildung Behördenleiter des Saale-Orla-Kreises wären, was würden Sie nach drei Coronavirus-Infizierten und 120 Kontaktpersonen im eigenen Landkreis in Sachen Veranstaltungen für angemessen halten?

Angemessen ist es, jede Veranstaltung für sich im Detail zu betrachten. Eine generelle Absage von Veranstaltungen und Versammlungen halte ich nicht für richtig. Man muss behördlich anweisen, dass an die Virusverbreitung angepasste Risikoanalysen vorgenommen werden müssen. Diese Analyse muss dann von der Behörde geprüft werden. Aber wenn das Risiko in einem vertretbaren Maß ist, dann sollte eine Veranstaltung stattfinden.

Wie würde dann eine Risikoanalyse für einen Schlagerabend in der Schleizer Wisentahalle aussehen?

Es gibt diverse Punkte, die man betrachten muss: Welchen Altersdurchschnitt hat das Publikum? Ist es ein Steh- oder ein Sitzkonzert? Welche Gegebenheiten habe ich in der Halle?

Das heißt also, bei einem Stehkonzert ist das Publikum näher beieinander?

Ja. Bei einem Stehkonzert haben die Zuschauer eine selbst gewählte Dichte und stehen enger beieinander, während bei Sitzkonzerten der Abstand vorgegeben ist. Was aber relevanter ist, ist die Infrastruktur der Halle? Wie gut ist die Belüftung, wie groß sind die Nebenflächen wie Foyer und Toiletten der Halle, wie gut ist das Einlasspersonal geschult?

Sollte das Personal nach möglichen Infizierten Ausschau halten?

Im Zweifel sollte das Personal eine kontaktlose Fiebermessung machen und bei Verdacht den Zutritt zur Halle verwehren.

Im Vergleich zum offenen Fenster: Wirbelt die Belüftung einer Halle nicht virenangereicherte Luft erst recht durcheinander?

Nein. In der Regel wird mit einer Belüftungsanlage die verbrauchte Luft aus der Halle gesaugt und in gleichem Maße Frischluft hinzugeblasen. Das hilft generell einer Ansteckung vorzubeugen. Von der Logik her wäre es sinnvoll, eine Veranstaltung aus einer Mehrzweckhalle, die dafür nicht zwingend ausgelegt und eng ist, in eine größere Halle zu verlegen. Denn dort ist die Infrastruktur besser, die Zuschauer haben mehr Raum und die Ansteckungsgefahr ist geringer.

Sie haben dafür gesorgt, dass die von der Semmler Group betreuten Amigos Ende Januar in die Wisentahalle nach Schleiz kamen. Was wäre, wenn der Termin erst am kommenden Wochenende stattfinden würde und Sie das letzte Wort hätten?

Wir hatten eine ausverkaufte Halle und etwas älteres Publikum, das eng beieinander saß. Diese Veranstaltung würde ich aktuell mit diesen Kapazitäten nicht durchführen. Aber man muss im Detail betrachten, mit welchen Maßnahmen der Veranstalter das Risiko auf ein vertretbares Maß absenken kann.

Was könnten das für Maßnahmen sein?

Eine Vergrößerung der Sitzabstände, eine bessere Belüftung, eine Schulung des Personals, damit es Symptome besser erkennen und mit Verdachtsfällen umgehen kann. Das Robert-Koch-Institut hat dazu Handlungsempfehlungen gegeben. Danach bewertet man, ob eine Veranstaltung stattfinden kann oder nicht. Hier im Saale-Orla-Kreis wird plump jede Veranstaltung verboten. Das Personal muss derzeit viel mehr Ruhe und Sicherheit ausstrahlen als sonst.

Was könnte man Ihrer Meinung nach veranstalten und was nicht?

In so eine Risikobewertung fließen enorm viele Faktoren ein. Man kann ja betrachten, wie groß der Einzugsbereich des Publikums ist. Wir haben beobachtet, dass Leute, die eine Veranstaltung in Schleiz besuchen, nicht zwingend aus Erfurt kommen. Und anders herum genauso, je nachdem, um welchen Künstler und welches Genre es sich handelt. Im Saale-Orla-Kreis gibt es aktuell drei Infizierte, in Thüringen zehn. Das potenzielle Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken ist geringer als bei einer Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen. Weil das so schwer einzuschätzen ist, erstellen wir derzeit mit Hochdruck für unsere Kunden, die Veranstaltungsorganisatoren, ein Onlinetool, in dem relativ schnell ermittelt werden kann, ob es eine Chance gibt, eine Veranstaltung durchzuführen oder nicht. Wenn nicht, muss man vernünftig sein und sagen: Das Risiko ist zu hoch. Wenn ja, würden wir als Firma das dann in den Fachkreisen prüfen.

Sollten derzeit generell alle Fußball-Bundesligaspiele ohne Zuschauer stattfinden, damit Chancengleichheit unter den Vereinen herrscht, oder nur in betroffenen Gebieten wie in Mönchengladbach zehn Kilometer vom Kreis Heinsberg entfernt?

Grundsätzlichkeit sollte man Chancengleichheit und wirtschaftliche Interessen von der Risikobewertung ablösen. Die Frage ist, ob in dem Stadion ein Fußballspiel oder eine andere Veranstaltung mit einer bestimmten Anzahl von Gästen durchführbar ist oder nicht. Diese Frage muss man sich von Veranstaltung zu Veranstaltung neu stellen. Dabei müssen nicht nur die Bedingungen des Stadions und die Zusammensetzung des Publikums beachtet werden, sondern auch andere Aspekte: Wie ist aktuell die Ansteckungsquote in dem Gebiet, wie die Temperaturen an jenem Tag? Diese Faktoren ändern sich fast täglich und müssen in die Risikobewertung einfließen.

Sie sind zertifizierter Veranstaltungsleiter für Events. Wie sah Ihre Ausbildung aus?

In der Ausbildung am Internationalen Bildungs- und Trainingszentrum für Veranstaltungssicherheit, abgekürzt Ibit, erlernt man die Handlungsweisen, die ein Veranstaltungsleiter beispielsweise im Notfall zu beachten hat. Dazu zählen unsere Rechte und Pflichten, ebenso die Kommunikation des Krisenmanagements. Das Risikomanagement nach ISO 31.000 führen wir im Übrigen nicht erst seit Corona durch. Denn auch sonst bestehen Risiken, welche bei nicht hinreichender Betrachtung zu einer Gefahr werden können.

Was wären das für Risiken?

Unwetter bei einem Open Air oder Lebensmittelunverträglichkeiten beim Veranstaltungscatering zum Beispiel: Rein theoretisch gibt es ganz viele Szenarien, selbst das Glatteisrisiko bei Sommerveranstaltungen. Was ist, wenn der Verkehr außerhalb des Veranstaltungsgeländes zum Erliegen kommt und wir evakuieren müssten? Das sind alles Szenarien, die wir bewerten und in Handlungsanweisungen ummünzen, nicht erst seit Corona.