Im Schleiz nur selten Stornierungen von Hotelbuchungen

Das Coronavirus hat bislang keine großen Auswirkungen auf Tourismus und Gastronomie, ergaben stichprobenhafte Anfragen in Schleiz und Umgebung. Weder bei der Buchung von Reisen, noch in der Gastronomie käme es zu größeren Stornierungen. Da Schleiz direkt an der Autobahn auf halber Strecke zwischen Berlin und München beziehungsweise Skandinavien und Italien liegt, wären regelmäßige Abstriche bei Gastronomie-Mitarbeitern auf Corona angebracht, schlägt ein Hotelier vor.

Absagen von Geschäftsreisenden, die beispielsweise wegen nicht stattfindender Messen keine Zwischenübernachtung in Schleiz mehr benötigen, habe es bis dato nicht gegeben, sagte Otto Pätzold vom Flair-Hotel Luginsland nahe der A9-Abfahrt bei Schleiz. Jedoch habe ein um die 80 Jahre altes Ehepaar seinen Aufenthalt storniert, weil ihnen der Arzt in Corona-Zeiten nahelegte, auf Reisen zu verzichten.

„Unsere Mitarbeiter achten verstärkt auf Hygiene und desinfizieren sich deutlich öfter. Da wir als gastronomischer Betrieb nahe der Autobahn viel Durchreiseverkehr haben und selbst Multiplikatoren sind, würde ich mir regelmäßige Abstriche auf Corona bei Mitarbeitern der Gastronomie durch Behörden wünschen. Das würde auch uns mehr Sicherheit geben“, sagte Pätzold.

Fragen: Wie weit liegt Wurzbach vom Orlatal entfernt

„Unsere Mitarbeiter wurden nach dem Infektionsschutzgesetz belehrt. Demnach haben sie sich alle 30 Minuten für mindestens 30 Sekunden die Hände zu waschen, außerdem nach jedem Griff in die Haare. Nach dem Toilettengang sowieso. Zudem achten wir penibelst auf Sauberkeit“, sagte Alexander Bahl-Voigt, Franchisenehmer des McDonald’s-Restaurants nahe der Autobahnabfahrt Schleiz. Das Schnellrestaurant erleide aber nicht wegen des Coronavirus, sondern wegen der baustellenbedingten Sperrung des Autobahnanschlusses in Fahrtrichtung München einen 30-prozentigen Umsatzrückgang.

„Nachdem Thüringen mit Corona überall in den Schlagzeilen ist, haben wir heute eine Buchung nicht bestätigt und eine andere storniert bekommen. Interessenten wollen am Telefon immer häufiger wissen, wie weit wir vom Orlatal entfernt liegen“, sagte Erika Neubeck vom Aparthotel Am Rennsteig in Wurzbach.

Lediglich bei Busreisen älterer Kunden nach Italien habe es vereinzelte Stornierungen oder Umbuchungen gegeben, bei Fernreisen und Kreuzfahrten nicht. Das sagte Henrike Garke, Inhaberin des Reisebüros am Neumarkt in Schleiz. „Wer sich selber an Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen hält, hat auf Reisen kein größes Risiko als daheim“, warnt sie vor Panikmache.

Unterdessen gehen die Vorbereitungen für das Musikfestival SonneMondSterne Anfang August in Saalburg weiter. „Wir gehen ähnlich wie das Robert-Koch-Institut und Virologen von der Charité davon aus, dass sich die Verbreitung des Coronavirus bis Frühjahr oder spätestens Sommer zurückgezogen haben wird“, sagte SMS-Veranstalter Rico Tietze.