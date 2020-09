Impuls für Alltagsradwege muss aus der Region kommen

Steffi und Dietmar Kögler aus Hohenlueben sind gern mit dem Fahrrad am Thüringer Meer unterwegs. Doch Radwege wie hier bei Gräfenwarth gibt es nicht überall.

Schleiz. Touristische Radwege am Bleilochstausee sind in Planung, doch es fehlen auch straßenbegleitende Radwege zwischen den Orten im Saale-Orla-Kreis.

Der touristische Radweg von Gräfenwarth zur Bleilochsperrmauer wird rege genutzt. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) mahnte bei der Fördermittelübergabe für den neuen Parkplatz an der Sperrmauer mehr Tempo bei der Beantragung von touristischen Infrastrukturprojekten an. Doch was ist mit den Alltagsradwegen zwischen den Orten, um schwere Verkehrsunfälle zu vermeiden?