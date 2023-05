In Bahren gibt es im Herbst wieder Vereinskartoffeln

Bahren. Bahrener Gemeinschaftsaktion „Kartoffeln für ein ganzes Dorf“

Das dritte Jahr in Folge ist in Bahren das Projekt „Kartoffeln für ein ganzes Dorf“ angelaufen. In Regie des Verein „Dorf der Generationen“ wurden mit bewährter Technik, Handarbeit und vollem Körpereinsatz die Furchen gezogen und die Kartoffeln gelegt. Den Traktor steuerte Lutz Albert-Büttner, Kartoffelleger waren Luca Köcher und Uwe Schwenke, und als „Gegengewicht“ auf dem Traktor diente Marcel Koch. Im Herbst werden die Knollen von Mitgliedern des Dorfvereins eingebracht und an abnahmewillige Einwohner verteilt.