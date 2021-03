In den Werkstätten Altengesees geht es weiter

Mike Schöttler gehört zu den Bewohnern am Kießling und ist in der Töpferei in Altengesees beschäftigt. Er dreht beliebte Becher, von denen zurzeit etwa 3000 Stück für die Bundesgartenschau gefertigt werden.

Altengesees. Deswegen müssen Menschen mit Behinderung trotz steigender Infektionszahlen wieder in den Werkstätten in Altengesees arbeiten

Trotz steigender Infektionszahlen wird der Ende vorigen Jahres heruntergefahrene Betrieb in den Werkstätten Altengesees der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein wieder aufgenommen. Eine Entscheidung, die nicht jeder nachvollziehen kann. Denn bislang waren die Frauen und Männer in den Wohnstätten gut geschützt. Jetzt aber werden sie wieder mit Bussen umhergefahren. Das wirft Fragen auf.

Arbeit im Dachgeschoss

„Die Wohnstätten hatten ein super Sicherheitskonzept“, verweist Ralph Schmidt auf die vielen zusätzlichen Maßnahmen, die getroffen worden waren, um Corona-Ausbrüche zu verhindern. Seine 33-jährige Tochter ist in der Wohnstätte am Kießling untergebracht. „Da kam ich nur mit vorherigem Test rein“, schildert Ralph Schmidt, „die Bewohner waren weitgehend unter sich und somit kaum Infektionsgefahren ausgesetzt gewesen.“ Das habe sich letztlich auch bewährt. „Im Dachgeschoss der Wohnstätte gab es die Möglichkeit, sozusagen in Heimarbeit die Bewohner ihre Tätigkeiten ausüben zu lassen“, blickt Ralph Schmidt zurück, „das war wirklich sicher.“ Doch damit sei nunmehr Schluss. „Während Schulen und Kindergärten weitgehend geschlossen bleiben, sollen die Bewohner aus den Wohnstätten wieder in die Werkstätten zurückkehren“, wundert sich der Vater über diese Entscheidung. Dazu startet wieder der Bustransfer.

Lohn muss erarbeitet werden

An den Wohnstätten, wie beispielsweise am Kießling, sei nur die Erledigung einfacher Montagearbeiten ohne besondere Qualitätsanforderungen möglich, erklärt hierzu Bettina Schmidt, Geschäftsbereichsleiterin Arbeit/Integrationsmanagement der Diakoniestiftung, auf Anfrage. Wie alle anderen Beschäftigten, die keine Heimarbeit erledigen könnten, müssten daher auch die Bewohner zur Arbeit gebracht werden. „Menschen mit Behinderungen arbeiten bei uns in einem arbeitnehmerähnlichen Dienstverhältnis“, sagt Bettina Schmidt. Die Erwirtschaftung des gesetzlich vorgesehenen Grundlohns sei bei der Heimarbeit, wie sie am Kießling erfolgte, nicht einmal zur Hälfte möglich. Es habe sich dort vielmehr um Angebote einer pädagogischen Tagesstruktur gehandelt, die auch nur dann durchgeführt werden könnten, wenn die komplexen und automatisierten Tätigkeiten in der Werkstatt weitergeführt würden. „Das Herauslösen dieser einfachen Tätigkeiten ist nur begrenzt möglich, erzeugt weitere Kosten und bedeutet einen hohen zusätzlichen Zeit- und Logistikaufwand“, so Bettina Schmidt.

Vorgaben der Sozialämter

Die Arbeiten außerhalb der Werkstätten stünden nur in einem geringen Umfang zur Verfügung, wurde auf Anfrage weiter erklärt. Ansonsten müsse der Lohn unter das gesetzlich vorgegebene Maß gesenkt oder quersubventioniert werden. Zudem wolle man die Beschäftigten sehr gern wieder in den ihren Kompetenzen entsprechenden Tätigkeiten einsetzen. Dies schreibe nicht zuletzt der Integrierte Teilhabeplan (ITP) der Sozialämter zwingend vor.

„Die steigenden Corona-Zahlen im Landkreis werden sehr genau beobachtet, doch wir haben auch sehr neue scharfe Schwerter, welche unseren Hygieneplan gegenüber 2020 deutlich bereichern“, versichert Bettina Schmidt. Beispielsweise werde jeder zwei bis drei Mal wöchentlich getestet und es gäbe jetzt für alle die Möglichkeit, eine FFP2-Maske zu tragen. Hinsichtlich der Bustransporte heißt es, dass deren Belegung halbiert worden und aus vormals einer Tour nunmehr zwei gemacht worden seien. Zudem würden die Fahrgäste aus den einzelnen Wohnstätten im Bus räumlich und durch Folie von den anderen Mitfahrern getrennt.

