In Oppurg regieren Isabell I. und Andreas II.

Oppurg. Schlossnarren starten mit Tänzen, Gesang und Humor in die 34. Session.

Auch die Oppurger Schlossnarren haben am 11.11. ihre nun bereits 34. Saison eröffnet. Das bestens gelaunte Publikum erlebte am Samstag im Saal des Grünen Baums in Oppurg ein etwa zweistündiges Programm von den Garden des Karnevalclubs Schlossnarren mit anschließender musikalischer Unterhaltung von DJ Nico. Es war ein Mix aus Tänzen, Gesang und kleinen Büttbeiträgen.

Höhepunkt des Abends war die Proklamation des neuen Prinzenpaares. Die Namen der Auserwählten waren bis zuletzt streng geheim.

In Kleidung, das dem Motto der Oppurger Saison angepasst ist, betraten Prinzessin Isabell I. und Prinz Andreas II. den Saal. Begleitet von den Oppurger Drummerboys, schritten sie durch das Spalier der Funkengarde hinauf zur Bühne.

Das Prinzenpaar ist den Schlossnarren nicht unbekannt. Beide sind langjährig im Verein tätig. Sie werden nun dem närrischen Volk in ganz anderer Funktion dienen und dies mit Sicherheit genießen.

Ab Anfang Februar laden die Schlossnarren zu fünf weiteren Veranstaltungen ein. Dann wird so richtig unter dem Saisonmotto „Zur 34. Session / feiern wir in geheimer Mission / einen Maskenball mit voller Energie, / denn das gab es in Upplich noch nie“ gefeiert.

Zuvor zeigen die Kinder - und Jugendgarden des Karnevalclubs zum Weihnachtsbaumstellen am 2. Dezember (1. Advent) ab 14.30 Uhr auf dem Dorfplatz in Oppurg ihr Können. Möglicherweise gibt es auch wieder eine kleine Bescherung.