In Schleiz mehr erfahren über das „Mörderische Thüringen“

Schleiz. Petra Steps schrieb „Mörderisches Thüringen“. Daraus liest sie am 22. September in Schleiz.

Petra Steps liest am Freitag, 22. September, ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek Schleiz aus ihrem Werk „Mörderisches Thüringen“. Der Eintritt zur Lesung ist frei. Wir haben mit ihr vorab gesprochen.

Was versteckt sich hinter „Mörderisches Thüringen“?

„Mörderisches Thüringen“ ist ein krimineller Freizeitführer, bei dem die Protagonistin Adina mit alle möglichen kriminellen Machenschaften im Freistaat konfrontiert wird und bisweilen selbst in Gefahr gerät. Für sie ist es nach „Mörderisches Erzgebirge“ und „Mörderisches Sachsen“ der dritte Band der Reihe, in dem sie auf besondere Orte und auch Einheimische trifft.

Welche Rolle spielt der Saale-Orla-Kreis im Buch?

Adina unternimmt bei der Fahrt nach Saalfeld oder Rudolstadt eine Schiffstour auf dem Stausee Hohenwarte. Am nächsten ist wohl mein Kollege Roland Spranger dran, der Adina von Blankenstein aus wandern lässt. Bad Lobenstein hatten wir schon im Band „Mörderische Prachtbäder“. Schleiz, Saalburg, Ziegenrück kommen in meinem Buch „Das Vogtland hoch 4“ vor. Sollte es einen Fortsetzungsband geben, wären einige Orte eine Option. Ich mag die Kulturburg Ranis mit ihrem Lesefestival oder Neustadt wegen der Verbindung zu meiner Heimatstadt durch Hugo Hartung. Auch Schleiz ist für mich ein Ort, an dem Adina allerhand zu entdecken hätte.

Wer sollte das Buch unbedingt lesen und warum?

Das Buch eignet sich für alle, die unblutige kriminelle Unterhaltung mit Regionalbezug mögen. Mir haben Einheimische erzählt, das alles sehr plastisch beschrieben sei, dass sie sich und ihre Heimat wiedergefunden oder endlich zum lange geplanten Besuch einiger Plätze aufgerafft haben. Ich kenne aber auch Touristen und Ausflügler, die aufgrund der Lektüre nach langer Zeit wieder einmal in den Feengrotten waren.

Es fragte Stephanie Rössel