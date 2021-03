Als Bürgermeister Hans-Jürgen Wiedner (Mitte) im September 2020 den teilsanierten Langewiesenteich offiziell übergab, war die Welt in Schöndorf und für ihn noch in Ordnung.

Schöndorf. Der Schöndorfer Bürgermeister Hans-Jürgen Wiedner liegt im künstlichen Koma. Doch er habe nicht widerrechtlich an einer Gemeinderatssitzung teilgenommen.

In Schöndorf ist die Welt nicht mehr in Ordnung

Nur selten ereignen sich in Schöndorf Dinge, die auch außerhalb der 270 Einwohner zählenden Gemeinde von sich reden machen: Der Brand des Kälberstalls 2018 oder die halbjährige Umleitung wegen des Ersatzneubaus der Plothenbachbrücke auf halber Strecke nach Volkmannsdorf im Jahr 2019 gehörten dazu. Doch seit einigen Tagen verbreiten sich Nachrichten in Stille-Post-Manier bis nach Schleiz, wonach der in Quarantäne befindliche Bürgermeister eine Gemeinderatssitzung geleitet und zwei Ratsmitglieder mit dem Coronavirus angesteckt haben soll. Doch die Recherche dieser Zeitung ergab, dass es sich um böse Gerüchte handelt, zumal Bürgermeister Hans-Jürgen Wiedner (CDU) seit einigen Tagen auf der Intensivstation im künstlichen Koma liegt.