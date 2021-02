Die Stadt Schleiz habe für den Gehwegausbau in der Teichstraße eine Fördermittelzusage für 2021 in Höhe von 75 Prozent der Bausumme erhalten.

Schleiz. Die Stadt Schleiz will nach Willen des Stadtrates das Eigenheimgebiet in der Oschitzer Straße auf jeden Fall im Jahr 2022 erschließen

In einem ziemlichen Desaster endete nach Aussagen von Bürgermeister Marko Bias (CDU) die Investorenvorstellung für die Erschließung des Wohnbaugebietes Oschitzer Straße in Schleiz am Dienstagabend im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung.