Schleiz. Über das Wochenende sind laut Robert-Koch-Institut 37 Infektionsfälle mit dem Coronavirus im Saale-Orla-Kreis registriert worden.

30 Fälle wurden dem Robert-Koch-Institut am Sonnabend sowie 7 am Sonntag gemeldet. Während die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonnabend noch bei 307,6 Fällen pro 100.000 Einwohnern lag, sank sie am Sonntag auf 287,6. Am Sonntag vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis noch bei 449,5 Fällen pro 100.000 Einwohnern gelegen.