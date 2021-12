Inzidenz im Saale-Orla-Kreis sinkt unter 1000er-Marke

Dem Robert-Koch-Institut wurden in den vergangenen 24 Stunden 15 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Saale-Orla-Kreis bekannt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Saale-Orla-Kreis unter die 1000er-Marke und liegt am Donnerstag bei 965,7. Das teilt das Robert-Koch-Institut mit. Auch wurden diesem binnen eines Tages deutlich weniger Neuinfektionen bekannt. Waren es zum Mittwoch noch 201, sind es am Donnerstag nur noch 15. Zwei weiter Menschen sind indes mit oder an Covid-19 gestorben.

Die regionale Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz wird von der Kreisverwaltung mit einem Wert von 11,3 angegeben. Die thüringenweite Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten liegt am Donnerstag bei 33 Prozent.