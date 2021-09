Schleiz. Derzeit sind 14 aktive Coronafälle bekannt im Saale-Orla-Kreis.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen im Saale-Orla-Kreis lag zum Sonntag wie an den Vortagen bei 17,6. Zurzeit sind 14 aktive Corona-Fälle bekannt, darunter vier in Hirschberg, zwei in Schleiz und einer in der Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte.