Inzidenz klettert im Saale-Orla-Kreis auf 249,9

Schleiz. 199 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden im Saale-Orla-Kreis registriert.

Laut dem Robert-Koch-Institut lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis am Montag bei 249,9, das waren genau 199 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Zudem seien am Montag zwei neue Infektionsfälle, doch kein Todesfall in Verbindung mit Covid-19, registriert worden.

Aktuell befindet sich der Saale-Orla-Kreis in der Warnstufe 2. Das bedeutet unter anderem eine Verpflichtung zur 3G-Regel beim Besuch von Gaststätten. Das Abholen von Speisen ist 3G-frei möglich.