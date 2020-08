Irisches beim Märchen-Sonntag auf Schloss Burgk

Schleiz. Linda Trillhase gastiert mit ihrem Bildertheater „Petit monde“ am 23. August auf Schloss Burgk.

Linda Trillhase ist mit ihrem Bildertheater „Petit monde“ bei den Märchen-Sonntagen auf Schloß Burgk zu Gast am 23. August. Die gebürtige Erfurterin, die seit 2010 als freischaffende Musikerin, Märchenerzählerin und Stelzenläuferin tätig ist, spielt und erzählt am Sonntag ein irisches Märchen namens „Fingerhut“.

Die Geschichte vom Fingerhut und wie er seinen Buckel verlor ist eine alte Legende aus Irland, die von Linda Trillhaase mit ihrem kleinen Bildertheater und mit dazu passender irischer Musik für große und kleine Menschen ab drei Jahren, die ein Ohr und ein Herz für Märchen haben, frei nacherzählt und -gespielt wird – und dabei ist mitspielen ausdrücklich erwünscht! Linda Trillhaase, Jahrgang 1973, ist durch das eigene Elternhaus von Kindesbeinen an mit Musik, Kunst und Theater verbunden. Nach mehrjähriger Geigenunterricht und dem Studium der Kunstpädagogik an der UdK in Berlin ist sie seit 2010 als Musikerin, Märchenerzählerin und Stelzenläuferin tätig.

Unterwegs mit einem Miniatur- und Bildertheater

Mit einem mobilen Miniatur- und Bildertheater, mit Licht und Schatten, mit Scherenschnitt, Requisiten, Mimik, Gestik und Musik erzählt Linda Trillhaase zauberhafte und fantasievolle Märchen und Geschichten. Die Märchenstunde auf Schloss Burgk am Sonntag, 23. August, beginnt um 11 Uhr und ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Die Spieldauer ist etwa 45 Minuten.

Aufgrund des begrenzten Platzangebots ist eine Anmeldung erforderlich. Kartenvorbestellungen sind über Telefon 03663/40 01 19 oder E-Mail an museum@schlossburgk.de möglich.

Der Eintritt beträgt für Kinder 3 Euro; Erwachsene 6 Euro, Familienkarte 15 Euro