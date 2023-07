Jeder einzelne Sänger des Schlosschors Oppurg mit Herzblut dabei

Oppurg. Jubiläumskonzert zum 30-jährigen Bestehen des Schlosschors Oppurg im voll besetzten Barocksaal

Der Schlosschor Oppurg hatte zum Jubiläumskonzert aus Anlass seines 30-jährigen Bestehens eingeladen und die Besucher im voll besetzten Barocksaal im Schloss Oppurg erlebten eine großartige Veranstaltung. Von den Sängern und Sängerinnen in vielen Proben vorbereitet, von Kammersänger Roland Hartmann einstudiert, durch Kapellmeister Konrad Haase fantastisch begleitet und hervorragend inszeniert, erlebten die Gäste ein Ensemble, das seinem Ruf alle Ehre machen konnte.

Das Programm war bunt gemischt. Von Volks- und Kunstliedern ging es zur Singschule aus der Oper „Zar und Zimmermann“ von Albert Lortzing, die durchaus eine Herausforderung für den Chor bedeutete. Die Tempi und das Zusammenspiel mit dem Solisten Roland Hartmann war herausfordernd. Er begeisterte nicht nur durch seine Stimme, sondern auch durch seinen theatralischen Vortrag. Der Mix aus Chorstücken, Frauenterzett und Quartett gestaltete das Programm interessant. Natürlich gab es wieder ein gemeinsames Lied – diese Mal „An der Saale hellem Strande“ –, welches die Gäste eindrucksvoll mitsangen.

Das Motto des Abends war „Musik – unser Lebenselixier“. Dazu passte sehr gut der Abba-Song „Thank You For The Music“, der vom Chor mit großer Begeisterung vorgetragen und von den Gästen euphorisch aufgenommen wurde. Es war zu spüren, mit wie viel Herzblut der Chor bei der Sache ist, welchen Einsatz jeder einzelne Sänger dabei zeigt und wie wichtig die Chorarbeit für jeden Sänger in all den Jahren war und ist.

Vielfältiges Programm

Der Dank des Chores für die Musik frei nach dem Abba-Titel bestätigte sich auch in einigen Moderationen. Da wurden Erinnerungen wach gerufen an das vielfältige Programm der vergangenen Jahrzehnte, zum Beispiel an die Singspiele von Rheinberger, an die Geschichte des Hans von Brandenstein, an eine „Musikalische Schlossführung“, an den Flötenzauber im Schloss, an „My Fair Lady“, an die „Ländliche Konzertprobe“ von Franz Suppé, an die Aufführungen von Teilen des Weihnachtsoratoriums, an „Kalif Storch“ mit anschließendem Erdschweinessen, um nur einige Höhepunkte aufzuzählen.

Es wurde großer Dank ausgesprochen an die Chorleiter, die den Chor über die Jahre begleiteten und immer eine sehr gute Arbeit leisteten, den Chor in ihrer eigenen Art immer wieder forderten und auf Qualität achteten. Der Chor selbst sieht sich allen Unterstützern zu Dank verpflichtet, etwa dem CJD Schloss Oppurg und besonders auch dem neuen Schlossherrn Marcus Kemmer, ebenso dem Kirchspiel Langenorla und der Kirchgemeinde Oppurg. Die breite Unterstützung ist und war stets die Grundlage für das Bestehen des Chores, der über die Jahrzehnte zur Bereicherung des kulturellen Lebens in der Region beigetragen hat.

Zahlreiche ehemalige Chorleiter und Sänger kamen zum Jubiläumskonzert. Die Einladung zur anschließenden gemeinsamen Feier am Sportlerheim Oppurg, dankenswerterweise mit Versorgung durch den TSV 1898 Oppurg, wurde von fast allen Gästen angenommen. So konnte man noch beisammen sitzen und sehr gute Musik hören vom Udo Hemmann Duo aus Weimar.

Es war ein wundervoller Abend, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. Der Chor selbst nimmt jetzt sein neues Projekt in Angriff – das Adventskonzert 2023.