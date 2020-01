Schleiz. Das Ensemble „Cornamusa“ begeistert an zwei Abenden das Publikum in der Schleizer Wisentahalle mit schottischer und irischer Musik.

Jeder Steppschuh ist mit einem Mikrofon versehen

Nicht nur Fans irischer und schottischer Musik gerieten am Wochenende in der vollen Schleizer Wisentahalle total aus dem Häuschen. Zu Gast war an zwei Tagen das Ensemble „Cornamusa“, übersetzt Dudelsack.

Keltische Ornamente und die Zeile „World of Pipe Rock and Irish Dance“ an der aufwendigen Bühnendekoration klärten über den Inhalt der Show auf. Sie zauberte mystische Stimmung gepaart mit ausgereiftem Können in den Saal. Die siebenköpfige Band überzeugte nicht nur mit irischen und schottischen Instrumenten. Dynamisch, klar und kraftvoll füllten geschulte Männerstimmen den Raum. Mehrstimmige Titel lösten ebenso wie Sologesang ehrfürchtiges Staunen und Bravorufe aus. Flotte Beine der Stepptänzer bewegten sich so schnell, dass man ihnen kaum folgen konnte.

Das Programm erzählte eine romantische Liebesgeschichte. Ungewöhnlich stark setzte sich der von den Steppschuhen verursachte Rhythmus im Raum durch. Das war kein Wunder, denn jeder Steppschuh ist mit einem gesonderten Mikrofon versehen, das mittels Funk die Töne überträgt. Den Hauptpart trugen die weltweit erfolgreichen Stepptänzer Gyula Glaser und Nikole Ohnesorge.

Je weiter die Show fortschritt, umso euphorischer wurde die Reaktion des Publikums. Bravorufe setzten sich durch. Beeindruckend waren die solistischen Leistungen der Ensemblemitglieder instrumental sowie tänzerisch. „Es ist unglaublich, was das Ensemble immer wieder für Ideen hat und diese auch in hochrangiger Qualität umsetzt, wir sind begeistert“, meinte Bernd Alsmann aus Neustadt. Gut kam an, dass zu Beginn der Veranstaltung Mitglieder des Jugend- und Kinderballetts „Kess“ aus Zeulenroda einen Stepptanz zeigten. Der Choreograph des Ensembles von „Cornamusa“ hatte mit ihnen geübt. Um die Moderation, gewürzt mit Thüringer Dialekt, kümmerten sich Peter Scheler und Torsten Bähring. „Cornamusa“ entstand aus Mitglieder der Band „Rocktigers“ und hat ihre Wurzeln in Neuhaus am Rennweg.