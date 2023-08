Jeder Vierte war in Ranis zu schnell

Ranis. Etwa 160 Fahrzeuge passierten am Donnerstagmorgen und -vormittag einen Blitzer. Sieben Verkehrsteilnehmer erhalten eine Anzeige.

Zum Schuljahresanfang werden bekanntlich gern Temposünder rund um die Bildungsstätten zur Verantwortung gezogen. Am Donnerstagmorgen in der Zeit von 7 bis 11 Uhr hatte ein Polizeibeamter der Landespolizeiinspektion Saalfeld einen Blitzer am Kinderheim Ranis aufgebaut. Seit einem Dreivierteljahr stehen auf einer Länge von etwa 300 Metern in der Lindenstraße Tempo-30-Schilder. An die neuen Bestimmungen halten sich offenbar nicht alle. Die Bilanz lautet: In Fahrtrichtung Pößneck passierten 160 Fahrzeuge die Messanlage. Davon waren 32 Autos zu schnell. Die Fahrer erwartet ein Bußgeldbescheid. Zudem dürfen sich sieben Verkehrsteilnehmer über eine Anzeige „freuen“. Den traurigen Rekord hält ein Autofahrer mit 53 km/h.