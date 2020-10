Junge Kammermusiker treffen sich zur Werkstatt in Tanna

Orchestermusik flutete am Samstag aus dem Gemeindezentrum Tanna. Knapp 30 junge Musiker aus Thüringen und Sachsen hatten sich getroffen und mit dem hygienisch geforderten Abstand an einer Kammermusikwerkstatt teilgenommen. Darunter waren junge Musikschüler, welche dankbar die Gelegenheit ergriffen, einmal nicht allein oder in einer kleinen Gruppe zu musizieren. Friedemann Neef aus Roßwein hatte die Leitung der Werkstatt inne. Mit lebhaften Gesten und deutlicher fantasievoller Ansprache ermutigte er die Runde, die seinen Anweisungen aufmerksam folgte. In den Händen von Kerstin Berlich aus Tanna lag die Organisation. Obwohl sie selbst mit ihrer Bratsche dabei war, hatte sie nebenbei alle Hände voll zu tun.

Hilde Weiß aus Saalburg hatte die Werkstatt der Liebhaberorchester Thüringens nach der Wende ins Leben gerufen und die künstlerische sowie organisatorische Leitung gemeinsam mit ihrem Mann Peter Weiß und Otmar Hartenstein übernommen. „Wir sind sehr dankbar, dass Kerstin Berlich und Friedemann Neef diese langjährige Tradition erhalten“, sagen jene Musiker, die nicht zum ersten Mal mitmischten. Zu Hause hieß es üben nach den vorgegebenen Noten. Die ersten Versuche des Zusammenspiels klappten schon sehr gut. Unter anderen wurden Werke verschiedener Mitglieder der Bachfamilie, von Mozart von Johann Friedrich Fasch und Bela Bartock geprobt. „Diesmal haben wir kurze knackige Stücke herausgesucht. Das ist auch gut für die Musiker und die Zuhörer“, so Neef. Am Sonntag wurden Besucher zum Abschlusskonzert auf Schloss Burgk eingeladen. „Es ist mal etwas ganz anderes, als sonst“, sagt die 15-jährige Theresa Ruß aus Tanna, die als Schülerin von Kerstin Berlich mit der Bratsche schon weit gekommen ist. Sie ist das jüngste Orchestermitglied. Der Workshop konnte auch mit dem Applaus des Publikums am Ende einen vollen Erfolg verbuchen.