Kabarett Fettnäppchen kommt nach Blintendorf

Blintendorf. „Die Kugel rollt weiter“: Eva-Maria Fastenau präsentiert in Blintendorf ihr neues Programm

„Die Kugel rollt weiter“ heißt es am Freitag, 27. Oktober, wenn das Fettnäppchen nach Blintendorf kommt. Das Geraer Kabarett begeht sein 50. Jubiläum. Frontfrau Eva-Maria Fastenau, die wohl etwas für ihr Gewicht zu kleine, jedoch dafür mit einer Wahnsinnsstimme und grandioser Mimik ausgestattet ist, tritt mit viel Witz und Eigenironie in so manches Fettnäpfchen. Da werden die klassischen Schwachstellen genauso aufs Korn genommen wie aktuelle politische Themen, und auch für ihre Publikumsnähe ist sie beliebt und gefürchtet.

Freitag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, Gemeindesaal Blintendorf; Einlass 18.30 Uhr, Kartenvorverkauf: Tankstelle Total Gefell und Drogerie Bahner Hirschberg; Infos: Tel. 03663/404011