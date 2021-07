Lutz Schmalfuß vom Bürgerverein Möschlitz gießt Kakteen in der Ausstellung über das Leben und Wirken des im Ort aufgewachsenen Botanikers Alwin Berger, die in der Orangerie des Schlossparkes Ebersdorf zur Bundesgartenschau 2021 zu sehen ist.

Kakteenausstellung in Schleiz zum Berger-Geburtstag in Gefahr

Schleiz-Möschlitz/Ebersdorf. Der Bürgerverein Möschlitz will zum 150. Geburtstag des Botanikers Alwin Berger eine Ausstellung in der Wisentahalle Schleiz veranstalten, hat aber Logistikprobleme.

Zum 150. Geburtstag des im Ort geborenen und aufgewachsenen Botanikers Alwin Berger plant der Bürgerverein Möschlitz mit der Deutschen Kakteen-Gesellschaft eine Kakteen- und Sukkulentenausstellung. Doch weil coronabedingt zahlreiche und vor allem wichtige Aussteller ihre Teilnahme für die am letzten Augustwochenende in der Schleizer Wisentahalle stattfindenden Veranstaltung abgesagt haben, sucht der Möschlitzer Verein dringend Unterstützung.

„Nicht nur private Kakteenzüchter sind abgesprungen. Denn sie wollen nicht zwei oder drei Tage lang in der Ausstellungshalle stehen, weil sie nicht wissen, wie die Coronasituation Ende August in der Region Schleiz sein wird. Manche Ortsgruppen der Kakteen-Gesellschaft haben aus diesem Grund die Teilnahme an allen Ausstellungen in diesem Jahr abgesagt, auch unsere“, bedauerte Lutz Schmalfuß, der beim Möschlitzer Verein das Alwin-Berger-Archiv betreut.

Stachelige Ausstellungsstücke nach Schleiz bringen

Von ursprünglich über 20 Ausstellern aus der gesamten Bundesrepublik sind gerade mal „eine Hand voll“ übrig geblieben. Ein herber Verlust sei, dass Stuttgarter Kakteenfreunde abgesagt haben. Denn sie hätten stachelige Exemplare des zoologisch-botanischen Gartens Wilhelma in Stuttgart, dessen Direktor Alwin Berger von 1915 bis 1921 war, sowie eines baden-württembergischen Kakteenhändlers mitgebracht. Damit die Ausstellung am 28. und 29. August in Schleiz veranstaltet werden kann, bittet Lutz Schmalfuß um Spenden. Möschlitzer Vereinsmitglieder wollen bestimmte Ausstellungsstücke mit einem Kleintransporter unter anderem in Stuttgart abholen. Mit den Spenden sollen Kraftstoff- und Versicherungskosten sowie mögliche Leihgebühren im unteren vierstelligen Eurobereich gedeckt werden. Möglich wäre aber auch, dass Kurierdienste oder Speditionen, die Mitte und Ende August Platz an Bord haben, kulanterweise den Transport aus Stuttgart und danach wieder zurück übernehmen. Auch eine Spezialgärtnerei südlich von Berlin soll angefahren werden. Diese wollte mit eigenem Personal an der Ausstellung teilnehmen, zweifelt aber daran, dass in diesen Zeiten entsprechender Umsatz mit dem Verkauf von Pflanzen in Schleiz gemacht werde könne, um den Aufwand zu rechtfertigen. Ebenso würde Kakteen Haage aus Erfurt Pflanzen bereitstellen, wegen der Buga 2021in der Landeshauptstadt aber nicht mit Mitarbeitern nach Schleiz kommen können.

Spenden auch für Blumenwiese um Möschlitzer Kirche

Außerdem bittet der Verein um Spenden für ein posthumes Geburtstagsgeschenk. Mit einer vorwiegend aus Frühblühern bestehenden Blumenwiese rund um die Möschlitzer Kirche soll an den am 28. August 1871 geborenen Botaniker erinnert werden. „Die ersten fünf Kisten Pflanzen haben wir schon, suchen aber noch Spender, die beispielsweise eine Kiste Tulpen, Krokusse oder Schneeglöckchen stiften würden oder einen adäquaten Betrag. Sie erhalten dafür auch eine Spendenquittung“, sagte Lutz Schmalfuß.

Der Bürgerverein Möschlitz hat seit Ende April in der Bundesgartenschau-Außenstelle des Schlossparks Ebersdorf eine Alwin-Berger-Sonderausstellung laufen, die ohne Voranmeldung sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen ist. Mit Schautafeln des Stadtmuseums Bad Cannstatt zum Leben und Wirken des weit gereisten Botanikers sowie von Privatpersonen bereitgestellten 50 Kakteen füllt der Verein einen Großteil der Ausstellungsfläche in der Orangerie, in der Berger von 1888 bis 1890 seine Gärtnerausbildung bei der Fürstlichen Hofgärtnerei Reuss absolvierte. Zu sehen ist beispielsweise ein Kaktus, den Egon Honomichl aus der Region Zwickau vor rund 60 Jahren aus den USA erhalten hat. Bedauerlicherweise konnte pandemiebedingt keine Delegation des Hanbury Botanischen Gartens im italienischen Ventimiglia, in dem Alwin Berger von 1817 bis 1915 Kurator war, und der Universität Genua zur Eröffnung kommen.

Gärtnerlehre in Ebersdorf

In der Orangerie in Ebersdorf gäbe es – vor allem für coronabedingte Abstandsregeln – nicht ausreichend Platz, um auch die Kakteen- und Sukkulentenausstellung zum 150. Geburtstag zu veranstalten, erklärte Lutz Schmalfuß, weshalb sich der Verein für die Wisentahalle entschieden hat. Feste Zusagen habe er dafür von den Kakteenfreunden Zwickau, Chemnitz, Gera und Burgstädt. Die Diakonie Hochfranken aus Hof hat von einem Sammler die komplette Agavensammlung übernommen. Auch deren Pflanzen sollen abgeholt werden, da in Coronazeiten die Mitarbeiter der Behindertenwerkstatt nicht auf Reisen geschickt werden sollen. Lutz Schmalfuß würde sich freuen, wenn auch Kakteenfreunde aus der Region ihre Pflanzen für die Ausstellung bereitstellen würden. Der Bürgerverein hatte auf der am Sonntag zu Ende gegangenen Hallenschau auf der Buga 2021 in Erfurt einen kleinen Stand zum 1935 verstorbenen Alwin Berger, der viele Forschungen zu den Pflanzengattungen Agave und Aloe gemacht habe.

Interessenten, die die Ausstellung in Schleiz unterstützen wollen, können über lutz.schmalfuss@t-online.de oder über die Internetseite www.bergerarchiv.de Kontakt aufnehmen.