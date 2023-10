Kampf dem Leerstand im Oberland

Sophie Filipiak über neue Verwendungszwecke für alte Gemäuer – ein Kommentar.

Aufgegebene Geschäfte, seit Jahren leerstehende Wohnungen, dem Verfall preisgegebene Häuser – in vielen Städten und Gemeinden finden sich solche Flecken, die nicht gerade zu einem harmonischen Gesamtbild beitragen. In vielen Fällen kann dagegen nichts getan werden. Für leerstehende Geschäfte oder Restaurants wird kein neuer Pächter gefunden und für manche Wohnung, da sie vielleicht nicht saniert oder barrierefrei ist, kein neuer Mieter.

Ein Abriss verfallener Gebäude ist manchmal auch nicht so einfach möglich: Entweder spielen Aspekte des Denkmalschutzes eine Rolle oder der Besitzer – meist nicht in der Region ansässig – des Grundstückes stellt sich quer.

Beim Rutheneum ist aber alles in geregelten Bahnen verlaufen. Der ehrenamtliche Museumsverein hat im Erdgeschoss große, modern ausgestattete Ausstellungsräume – nun auch mit einer adäquaten Heizung. In den oberen Geschossen können in den kommenden Monaten Mieter einziehen, die an den etwas ungewöhnlichen Wohnungen Gefallen finden. Zudem kann nicht jeder sagen, dass er in einer Schule wohnt, die 1735 erbaut wurde.