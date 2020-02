Görkwitz/Schleiz. Familie bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort ihres achtmonatigen Katers in der Region Görkwitz/Schleiz.

Kater Sammy in Görkwitzer Sonnenallee vermisst

Familie Brömel sucht ihren Kater Sammy. Er ist am vergangenen Sonntagnachmittag im Bereich Sonnenallee in Görkwitz in unmittelbarer Nachbarschaft zu Schleiz entlaufen.

Der Kater ist grau-weiß-getigert und erst im Mai 2019 geboren worden. Er ist nicht kastriert und nicht gechipt. Hinweise bitte unter Rufnummer (03663) 4250140.